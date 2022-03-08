جاك ندالا يدير مباراة الذهاب بين مصر والسنغال.. وحكما تقنية الفيديو من إيطاليا

يقود الكونغولي جاك ندالا مباراة مصر والسنغال في ذهاب المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال في المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 يوم 25 مارس الجاري على استاد القاهرة.

ويعاون الحكم الكونغولي كل من: مواطنه أوليفر سفاري – وسليمان أمل الدين من جزر القمر.

وسيكون بوبو تراوري حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو سيتواجد الحكام الإيطالي ماركو دي بيلو ويعاونه مواطنه باولو فاليري.

جاك ندالا سبق له أن أدار مباراة مصر وكوت ديفوار في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 والتي حسمها الفراعنة بركلات الترجيح.

ومن قبل أدار مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم والتي انتهت بالتعادل 2-2 في الجولة الخامسة.

كما أدار الموسم الحالي مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي والتي فاز بها الأهلي بركلات الترجيح.

فيما أدار في دوري أبطال إفريقيا مواجهة الزمالك ضد بترو أتليتكو الأنجولي والتي انتهت بالتعادل 2-2 في دور المجموعات.

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال يوم 25 مارس في استاد القاهرة و29 مارس الجاري في داكار في المرحلة النهائية من تصفيات قارة إفريقيا لنهائيات كأس العالم، بعد هزيمة الفراعنة من أسود التيرانجا بركلات الترجيح في نهائي أمم إفريقيا 2021.