تشكيل الأهلي - أفشة أساسي وعودة ياسر أمام بيراميدز.. والسولية على مقاعد البدلاء

دفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بـ محمد مجدي "أفشة" في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة بيراميدز.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للدوري المصري، التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

كذلك يشارك أحمد عبد القادر في تشكيل الأهلي الأساسي، بينما يجلس عمرو السولية على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول

الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة"

الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – أحمد عبد القادر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي – رامي ربيعة – حسين الشحات – أيمن أشرف – حسام حسن – عمرو السولية – محمود وحيد – كريم فؤاد – لويس ميكيسوني

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 25، بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر، ولا يزال هناك مباراة مؤجلة للفريق الأحمر.