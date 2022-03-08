تشكيل بيراميدز - رمضان وإبراهيم عادل يقودان الهجوم أمام الأهلي
الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 19:15
كتب : FilGoal
دفع إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز بالثنائي رمضان صبحي وإبراهيم عادل في هجوم فريقه لمواجهة الأهلي.
ويلعب بيراميدز ضد الأهلي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للدوري المصري، التي تقام بملعب الأهلي we السلام.
وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:
المرمى: شريف إكرامي
الدفاع: عمر جابر – علي جبر – أحمد سامي – محمد حمدي
الوسط: نبيل دونجا – وليد الكرتي – عبد الله السعيد
الهجوم: رمضان صبحي – فاجري لاكاي – إبراهيم عادل
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
المهدي سليمان – أحمد فتحي – أسامة جلال – إريك تراوري – محمد صادق – حسين السيد – بلاتي توريه – إسلام عيسى – محمود وادي
ويحتل بيراميدز صدارة الدوري برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني، والذي لا يزال يتبقى له مباراة مؤجلة.
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