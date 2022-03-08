عامر حسين لـ في الجول: حادثة تعيق وصول بيراميدز لملعب السلام.. وحتى الآن المباراة ستبدأ في موعدها
الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 19:06
كتب : أحمد الخولي
كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة تأخر بيراميدز في الوصول لملعب السلام بسبب حادثة في الطريق.
وتحدث عامر حسين في تصريح مقتضب لـFilGoal.com: "مسؤولو بيراميدز تواصلوا معي لوجود حادثة في الطريق تعيق وصولهم للملعب".
وواصل "بيراميدز سيصل للملعب خلال 15 دقيقة وحتى الآن ستبدأ المباراة في موعدها".
ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي لملاقاته في لقاء مؤجل من ثامن جولات الدوري المصري.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء.
ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه الأهلي وللأخير لقاء مؤجل.
نرشح لكم
التعادل يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا أمام سموحة مباشر في الدوري - الأهلي (0)-(0) بيراميدز.. إنذار لـ أفشة تشكيل الأهلي - أفشة أساسي وعودة ياسر أمام بيراميدز.. والسولية على مقاعد البدلاء تشكيل بيراميدز - رمضان وإبراهيم عادل يقودان الهجوم أمام الأهلي بدلاء الإسماعيلي يفوزون بخماسية على النوبي علاء عبد العال بعد الانتصار على إنبي: كان ضروريا لاستكمال النتائج الجيدة انتهت في الدوري - سيراميكا كليوباترا (1)-(1) سموحة.. نهاية المباراة إيسترن كومباني يحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري بإسقاط إنبي