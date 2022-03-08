عامر حسين لـ في الجول: حادثة تعيق وصول بيراميدز لملعب السلام.. وحتى الآن المباراة ستبدأ في موعدها

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 19:06

كتب : أحمد الخولي

بيراميدز - المقاولون

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة تأخر بيراميدز في الوصول لملعب السلام بسبب حادثة في الطريق.

وتحدث عامر حسين في تصريح مقتضب لـFilGoal.com: "مسؤولو بيراميدز تواصلوا معي لوجود حادثة في الطريق تعيق وصولهم للملعب".

وواصل "بيراميدز سيصل للملعب خلال 15 دقيقة وحتى الآن ستبدأ المباراة في موعدها".

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ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي لملاقاته في لقاء مؤجل من ثامن جولات الدوري المصري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه الأهلي وللأخير لقاء مؤجل.

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