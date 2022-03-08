بدلاء الإسماعيلي يفوزون بخماسية على النوبي

فاز الإسماعيلي اليوم وديا على نادي النوبي بخماسية دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب الإسماعيلي.

سجل أهداف اللقاء كل من الأرجنتيني دييجو فرناندو (هاتريك) وهدف لكل من حازم مرسي وحسن ياسين.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى، وشادي ماهر ومحمد نصر ومحمد دسوقي ومحمود البدري في خط الدفاع.

هذا مع تواجد عمر الوحش ومحمد عادل وأحمد مصطفي وكارميلو ألجاراناز وحسن ياسين في خط الوسط، وحازم مرسي في خط الهجوم.

وفي الشوط الثاني شارك كل من محمد مخلوف وأحمد أيمن ومحمد بن خماسة ومدحت فقوسة وسايكو كونتيه وخالد النبريصي ودييجو فرناندو وحسن صابر.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة المدير الفني حمد إبراهيم يرغب في إقامة مباريات ودية في اليوم التالي للقاءات الرسمية للاطمئنان على مستوى البدلاء والعائدين من الإصابة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ18 والأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد خمس نقاط بعد خوضه لـ12 مباراة ولم يحقق أي فوز حتى الآن.

وتعادل الدراويش في مباراتين تحت قيادة مدربهم الجديد حمد إبراهيم مرتين على التوالي مع مصر للمقاصة وفاركو.