بدلاء الإسماعيلي يفوزون بخماسية على النوبي

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 18:44

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي في مواجهة نادي النوبي وديا - الصورة من المركز الإعلامي للإسماعيلي

فاز الإسماعيلي اليوم وديا على نادي النوبي بخماسية دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب الإسماعيلي.

سجل أهداف اللقاء كل من الأرجنتيني دييجو فرناندو (هاتريك) وهدف لكل من حازم مرسي وحسن ياسين.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى، وشادي ماهر ومحمد نصر ومحمد دسوقي ومحمود البدري في خط الدفاع.

أخبار متعلقة
في حضور وزير الرياضة.. الكشف عن البدء في خطوات إنشاء الاتحاد المصري للبادل تنس علاء عبد العال بعد الانتصار على إنبي: كان ضروريا لاستكمال النتائج الجيدة إيسترن كومباني يحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري بإسقاط إنبي

هذا مع تواجد عمر الوحش ومحمد عادل وأحمد مصطفي وكارميلو ألجاراناز وحسن ياسين في خط الوسط، وحازم مرسي في خط الهجوم.

وفي الشوط الثاني شارك كل من محمد مخلوف وأحمد أيمن ومحمد بن خماسة ومدحت فقوسة وسايكو كونتيه وخالد النبريصي ودييجو فرناندو وحسن صابر.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة المدير الفني حمد إبراهيم يرغب في إقامة مباريات ودية في اليوم التالي للقاءات الرسمية للاطمئنان على مستوى البدلاء والعائدين من الإصابة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ18 والأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد خمس نقاط بعد خوضه لـ12 مباراة ولم يحقق أي فوز حتى الآن.

وتعادل الدراويش في مباراتين تحت قيادة مدربهم الجديد حمد إبراهيم مرتين على التوالي مع مصر للمقاصة وفاركو.

الإسماعيلي حمد إبراهيم
نرشح لكم
عامر حسين لـ في الجول: حادثة تعيق وصول بيراميدز لملعب السلام.. وحتى الآن المباراة ستبدأ في موعدها علاء عبد العال بعد الانتصار على إنبي: كان ضروريا لاستكمال النتائج الجيدة مباشر في الدوري - سيراميكا كليوباترا (1)-(1) سموحة.. العارضة تمنع الهدف إيسترن كومباني يحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري بإسقاط إنبي تشكيل الدوري - فراس عيفية يقود هجوم إيسترن.. ودينو بيتر على مقاعد بدلاء إنبي انتهت في الدوري - إنبي (1)(2) ايسترن كومباني عبد المسيح لـ في الجول: مهمتي مساعدة الجهاز الفني على التركيز في الملعب هل يهزم موسيماني بيراميدز لأول مرة؟ أم يتفوق جلال على الأهلي بعد غياب 7 سنوات؟
أخر الأخبار
عامر حسين لـ في الجول: حادثة تعيق وصول بيراميدز لملعب السلام.. وحتى الآن المباراة ستبدأ في موعدها 5 دقيقة | الدوري المصري
الهلال يخاطب كاف لرفضه إقامة مباراة المريخ والأهلي على ملعبه في السودان 14 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بدلاء الإسماعيلي يفوزون بخماسية على النوبي 27 دقيقة | الدوري المصري
أرتيتا عن لاكازيت: حظي بلحظات أفضل لتسجيل الأهداف.. لكنه يقدم مستوى جيد جدا 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فينيسيوس: لا أعلم كيف فاز ريال مدريد بدوري الأبطال 13 مرة.. وهذا العامل الأهم أمام باريس 49 دقيقة | الدوري الإسباني
علاء عبد العال بعد الانتصار على إنبي: كان ضروريا لاستكمال النتائج الجيدة 52 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر ليلة الأبطال – إيدرسون: لدى مانشستر سيتي ما يلزم للفوز بالثلاثية ساعة | دوري أبطال أوروبا
قرار جديد من الدوري الإنجليزي ضد روسيا.. وتبرع لـ أوكرانيا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 4 مرتضى منصور يرد عبر في الجول على أنباء تجميد محمد أبو جبل