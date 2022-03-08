فينيسيوس: لا أعلم كيف فاز ريال مدريد بدوري الأبطال 13 مرة.. وهذا العامل الأهم أمام باريس

شدد البرازيلي فينيسيوس جونيور على أهمية دعم جماهير ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان مشيرا إلى أنه لم يستغرق الكثير من الوقت للموافقة على الانضمام للملكي.

ويلعب ريال مدريد مع باريس سان جيرمان غدا الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز باريس سان جيرمان ذهابا بهدف دون رد في فرنسا.

وقال فينيسيوس في حوار مع موقع "مدريدستا ريال": "دعم الجماهير سيكون هام جدا لنا أمام باريس سان جيرمان، إنهم فريق قوي ولكي نتخطاهم يجب أن يقدم كلا منا ضعف ما لديه".

وأضاف "لقد مررت بالفعل بالعديد من ليالي دوري أبطال أوروبا مع مدريد ، لكن إذا نظرنا إلى تاريخي سيكون هذا هو الأهم. كانت هناك ليال لطيفة للغاية بالنسبة لي لكن بعضها كان في دي ستيفانو بدون جمهور. أنا أتطلع إلى الغد".

وواصل عن قراره بالانضمام لريال مدريد "لم يكن هناك الكثير من الممكن أن يحدث ليقنعني. لطالما كان واضحا جدا بالنسبة لي أن ريال مدريد هو قدري".

واستكمل عن تقييمه لثلاث سنوات ونصف في ريال مدريد "يبدو الأمر كما لو كان البارحة. الوقت يمر بسرعة كبيرة وفي مدريد أكثر من ذلك بكثير. لا يوجد وقت لأي شيء آخر غير المنافسة أو الاستعداد للمستقبل".

وتابع "أنا لا أعتبر نفسي نجما. غرفة خلع الملابس هذه مليئة بالأبطال. مارسيلو وكاسيميرو ومودريتش وبنزيمة وكروس وناتشو، بجانبهم لست نجما. أنا لاعب يتعلم منهم".

وأردف "لطالما أعطاني الرئيس فلورنتينو بيريز حبه. في الخير وفي غير ذلك، سأكون ممتنا له إلى الأبد. لكني لا أشعر بأنني محظوظ فقط فهو يهتم كثيرا باللاعبين ويحب الوصول إليهم".

وعن اللعب عن بنزيمة، قال: "إنه الأفضل في العالم. لديه قيادة لا تصدق في اللعبة ويعرف دائما ما يجب فعله،. أتعايش جيدا مع كريم وأعتقد أننا نقوم بأشياء جيدة معا".

وأتم عن الفوز بدوري الأبطال "سيكون شيئا رائعا. هذا النادي لديه 13 ولا أفهم حقا كيف تمكنوا من تحقيق ذلك لأن هذه المنافسة صعبة للغاية. ما حققته مدريد في تاريخها، لا كلام لوصفه".

وشارك فينيسيوس في 154 مبارة مع ريال مدريد سجل خلالها 30 هدفا وصنع 35 آخرين.