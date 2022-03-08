علاء عبد العال بعد الانتصار على إنبي: كان ضروريا لاستكمال النتائج الجيدة

قال علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومباني إن الفوز على إنبي كان ضروريا لاستكمال النتائج الجيدة وتحسين موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري.

وفاز إيسترن كومباني اليوم الثلاثاء على إنبي في ملعب بتروسبورت في الجولة 12 من الدوري بهدفين لهدف.

وأصبح ذلك الانتصار هو الثاني على التوالي والثاني بشكل عام للفريق الصاعد حديثا للدوري.

وتحدث علاء عبد العال عقب المباراة قائلا: "المباراة كانت صعبة للغاية ولكننا كنا نريد استمرار النتائج الجيدة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في المباراة الماضية".

وأكمل "الفوز خطوة جيدة من أجل هدفنا للاستمرار في الدوري وكل اللاعبين قدموا مجهودا مميزا للانتصار والتواجد في منطقة الأمان بالجدول".

وأكد علاء عبد العال أنه لن يعطي راحة للفريق لأنه مقبل على مواجهة غزل المحلة في كأس مصر ثم ملاقاة طلائع الجيش في الدوري.

ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري بتسع نقاط بفارق الأهداف عن مصر للمقاصة صاحب المركز الـ15.