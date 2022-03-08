علاء عبد العال بعد الانتصار على إنبي: كان ضروريا لاستكمال النتائج الجيدة

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 18:20

كتب : FilGoal

علاء عبد العال مدرب إيسترن كومباني

قال علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومباني إن الفوز على إنبي كان ضروريا لاستكمال النتائج الجيدة وتحسين موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري.

وفاز إيسترن كومباني اليوم الثلاثاء على إنبي في ملعب بتروسبورت في الجولة 12 من الدوري بهدفين لهدف.

وأصبح ذلك الانتصار هو الثاني على التوالي والثاني بشكل عام للفريق الصاعد حديثا للدوري.

أخبار متعلقة
في حضور وزير الرياضة.. الكشف عن البدء في خطوات إنشاء الاتحاد المصري للبادل تنس إيسترن كومباني يحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري بإسقاط إنبي رغم مرور 3 أشهر على الواقعة.. جوارديولا: ما زلت غاضبا من كايل ووكر

وتحدث علاء عبد العال عقب المباراة قائلا: "المباراة كانت صعبة للغاية ولكننا كنا نريد استمرار النتائج الجيدة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في المباراة الماضية".

وأكمل "الفوز خطوة جيدة من أجل هدفنا للاستمرار في الدوري وكل اللاعبين قدموا مجهودا مميزا للانتصار والتواجد في منطقة الأمان بالجدول".

وأكد علاء عبد العال أنه لن يعطي راحة للفريق لأنه مقبل على مواجهة غزل المحلة في كأس مصر ثم ملاقاة طلائع الجيش في الدوري.

ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري بتسع نقاط بفارق الأهداف عن مصر للمقاصة صاحب المركز الـ15.

إيسترن كومباني علاء عبد العال إنبي في الدوري
نرشح لكم
عامر حسين لـ في الجول: حادثة تعيق وصول بيراميدز لملعب السلام.. وحتى الآن المباراة ستبدأ في موعدها بدلاء الإسماعيلي يفوزون بخماسية على النوبي مباشر في الدوري - سيراميكا كليوباترا (1)-(1) سموحة.. العارضة تمنع الهدف إيسترن كومباني يحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري بإسقاط إنبي تشكيل الدوري - فراس عيفية يقود هجوم إيسترن.. ودينو بيتر على مقاعد بدلاء إنبي انتهت في الدوري - إنبي (1)(2) ايسترن كومباني عبد المسيح لـ في الجول: مهمتي مساعدة الجهاز الفني على التركيز في الملعب هل يهزم موسيماني بيراميدز لأول مرة؟ أم يتفوق جلال على الأهلي بعد غياب 7 سنوات؟
أخر الأخبار
عامر حسين لـ في الجول: حادثة تعيق وصول بيراميدز لملعب السلام.. وحتى الآن المباراة ستبدأ في موعدها 4 دقيقة | الدوري المصري
الهلال يخاطب كاف لرفضه إقامة مباراة المريخ والأهلي على ملعبه في السودان 13 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بدلاء الإسماعيلي يفوزون بخماسية على النوبي 26 دقيقة | الدوري المصري
أرتيتا عن لاكازيت: حظي بلحظات أفضل لتسجيل الأهداف.. لكنه يقدم مستوى جيد جدا 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فينيسيوس: لا أعلم كيف فاز ريال مدريد بدوري الأبطال 13 مرة.. وهذا العامل الأهم أمام باريس 47 دقيقة | الدوري الإسباني
علاء عبد العال بعد الانتصار على إنبي: كان ضروريا لاستكمال النتائج الجيدة 50 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر ليلة الأبطال – إيدرسون: لدى مانشستر سيتي ما يلزم للفوز بالثلاثية ساعة | دوري أبطال أوروبا
قرار جديد من الدوري الإنجليزي ضد روسيا.. وتبرع لـ أوكرانيا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 4 مرتضى منصور يرد عبر في الجول على أنباء تجميد محمد أبو جبل