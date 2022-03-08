في حضور وزير الرياضة.. الكشف عن البدء في خطوات إنشاء الاتحاد المصري للبادل تنس

اقترب اتحاد البادل تنس المصري من الإنشاء بشكل رسمي في الوقت الحالي.

وشدد أحمد غتوري رئيس اتحاد البادل تنس المصري على أن الاتحاد في طريقه للإنشاء بشكل رسمي في الوقت الحالي.

وتحدث الغتوري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق بطولة "fip star" الدولية للبادل تنس في مصر والتي ستقام في نادي "OWEST".

وتقام البطولة على ملاعب o-west في الفترة من 11 إلى 13 مارس المقبل بمدينة 6 أكتوبر وبتنظيم من شكرة I-Events ضمن بطولات الاتحاد الدولي للعبة.

وأقيم المؤتمر الصحفي بحضور كل من أشرف صبحي وزير الرياضة وأحمد الغتوري رئيس اتحاد البادل تنس المصري تحت الإنشاء، وسامي سعد زغلول رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية، وطارق كامل المدير التنفيذي لمدينة "O-WEST".

وقال الغتوري خلال المؤتمر: "لتأسيس أي اتحاد يجب أن نسير على القوانين الخاصة بالدولة، قدمنا كل أوراقنا في الوزارة ونسير في خطوات توفيق أوضاعنا لإنشاء اتحاد رسمي للبادل تنس في مصر معترف به من الدولة واللجنة الأولمبية".

وتابع "اللعبة أصحبت منتشرة بالفعل في مصر ولكن خططنا أن ندعم وجود ذلك النشاط بشكل صحي لكي تستمر الرياضة ويكون لها أساس بشكل مظبوط لأن النمو سهل ولكن النمو الصحي هو الأصعب خاصة في قطاع الرياضة".

وكشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن وجود مفاجئة خاصة بكيان رياضي كبير سيتم الإعلان عنها بنهاية الشهر الجاري.

وقال صبحي خلال المؤتمر: "منذ عام 2019 وحتى وقتنا الحالي مصر هي أكثر دولة نظمت بطولات رسمية على مستوى العالم، مثل كأس العالم لكرة اليد الذي كان يمثل تحد كبير بسبب بداية انتشار فيروس كورونا، وكأس الأمم الإفريقية 2019، وكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة".

وتابع "جميع الرياضات حاليا العالم يريد إقامة بطولاتها في مصر، وحتى على مستوى الأجندات غير الرسمية، نظمنا حوالي 248 فاعلية في مصر".

وأضاف "اليوم أريد أن ننوه عن مفاجئة كبيرة سنعلن عنها بنهاية الشهر الجاري لكيان رياضي كبير آخر".

وتنطلق بطولة FIB Star الدولية للبادل تنس يوم 11 مارس المقبل وتستمر حتى 13 مارس.

ويتنافس في البطولة 52 لاعب من 10 دول حول العالم، منهم 12 لاعب مصري، وتبلغ قيمة جوائز تلك البطولة 13,500 يورو.