رغم مرور 3 أشهر على الواقعة.. جوارديولا: ما زلت غاضبا من كايل ووكر

رغم مرور 3 أشهر على واقعة طرد كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.. غير أن مدربه بيب جوارديولا اعترف بأنه ما زال غاضبا منه.

ووكر سيغيب عن لقاء سبورتنج لشبونة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بسبب إيقافه 3 مباريات.

وقال بيب في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "ووكر يستحق الإيقاف لـ3 مباريات، أنا ما زلت غاضبا للغاية منه وهو يعرف ذلك جيدا".

وأضاف "لقد تدخل على لاعب لايبزيج بتهور يستحق الطرد بسببه، من يفعل مثل هذا التصرف الأحمق يستحق الإيقاف لـ3 مباريات".

وتابع المدرب الإسباني "كنا قد حسمنا التأهل لدور الـ16 وقتها، ولم تكن اللعبة تستحق كل ذلك".

وشدد "لم أكن مع قرار النادي بالاستئناف ضد قرار الإيقاف، لكنها كانت محاولة لتخفيف العقوبة لمباراتين فقط، شخصيا أرى أنه يستحق الإيقاف 3 مباريات".

وأكمل بيب "كايل لاعب مهم للغاية بالنسبة لمانشستر سيتي وظهر ذلك فيما قدمه ضد مانشستر يونايتد، وأتمنى أن يتعلم من ذلك مستقبلا".

إيقاف ووكر وضع مدربه في ورطة قبل لقاء سبورتنج لشبونة في ظل مرض الظهير الأيمن الآخر جواو كانسيلو.

وعلق جوارديولا على الأمر قائلا "لم أجد حلا لهذه المشكلة حتى الآن، ربما سأدفع بفرناندينيو كظهير أيمن، أو أحد لاعبي الأكاديمية، لدينا تدريب اليوم، سأرى ماذا أفعل".

يذكر أن سيتي دك شباك سبورتنج لشبونة بخماسية نظيفة في لقاء الذهاب بالبرتغال.

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