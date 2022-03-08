إيسترن كومباني يحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري بإسقاط إنبي

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 16:55

كتب : FilGoal

إيسترن كومباني - الصور من صفحة النادي الرسمية

فاز إيسترن كومباني على مضيفه إنبي بنتيجة 2-1 اليوم الثلاثاء في ملعب بتروسبورت لحساب الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

وحقق الفريق، الصاعد حديثا إلى البطولة لأول مرة في تاريخه، فوزه الثاني على التوالي في الدوري ليرتقي للمركز 16 ورصيده 9 نقاط.

بينما ظل إنبي في المرتبة 11 ورصيده 14 نقطة.

أخبار متعلقة
فيريرا يبدأ مهام عمله في الزمالك ويقود مران الفريق رقمان مميزان في انتظار محمد صلاح أمام إنتر مؤتمر جوارديولا: سندخل مباراة سبورتنج لشبونة بـ14 لاعبا فقط الزمالك: نسعى لزيادة عدد الجماهير ضد الوداد

وحصل إنبي على ركلة جزاء مبكرة في الدقيقة الخامسة لكن الحكم ألغاها بعد مراجعة الفيديو.

واستطاع الضيوف النيل من شباك محمود جاد بهدف رائع لعماد ميهوب في الدقيقة 32 بعدما اخترق دفاع إنبي من اليسار وسدد الكرة في الزاوية البعيدة.

لكن فريق المدرب حلمي طولان أدرك التعادل في الدقيقة 59 عن طريق مصطفى شلبي الذي سدد ركلة جزاء في الشباك كان محمد مرسي حصل عليها بعد عرقلته في منطقة جزاء كومباني.

ثم حصل إنبي على ركلة جزاء جديدة في الدقيقة 72 بعد عرقلة أحمد متعب للاعب محمد شريف.

لكن المدافع إبراهيم يحيى سدد الكرة ليتصدى لها الحارس أحمد بوسكا.

وإثر تمريرة بينية رائعة انطلق أحمد أوفا بسرعته صوب مرمى جاد ليسدد في الزاوية العليا البعيدة محرزا الهدف الثاني لكومباني في الدقيقة 74.

ويستضيف إنبي فريق ديروط يوم الجمعة في ثمن نهائي كأس مصر.

ثم يواجه ضيفه سيراميكا كليوباترا في الدوري يوم 16 مارس الجاري.

بينما سيلعب كومباني في الكأس ضد مضيفه غزل المحلة يوم الأحد وفي 17 مارس يستضيف طلائع الجيش في الدوري.

إنبي إيسترن كومباني الدوري المصري
نرشح لكم
مباشر في الدوري - سيراميكا كليوباترا (0)-(0) سموحة.. تسديدة شادي حسين بجوار القائم تشكيل الدوري - فراس عيفية يقود هجوم إيسترن.. ودينو بيتر على مقاعد بدلاء إنبي انتهت في الدوري - إنبي (1)(2) ايسترن كومباني عبد المسيح لـ في الجول: مهمتي مساعدة الجهاز الفني على التركيز في الملعب هل يهزم موسيماني بيراميدز لأول مرة؟ أم يتفوق جلال على الأهلي بعد غياب 7 سنوات؟ ماذا حدث في 6 مواجهات بين موسيماني ولاكاي.. وهل سجل الأخير ضد مدرب الأهلي تشكيل بيراميدز المتوقع – إيهاب جلال يتسلح بالقوة الضاربة لمواجهة الأهلي تشكيل الأهلي المتوقع – ثلاثي في وسط الملعب.. وموقف بيرسي تاو ضد بيراميدز
أخر الأخبار
قرار جديد من الدوري الإنجليزي ضد روسيا دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - سيراميكا كليوباترا (0)-(0) سموحة.. تسديدة شادي حسين بجوار القائم 14 دقيقة | الدوري المصري
إيسترن كومباني يحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري بإسقاط إنبي 40 دقيقة | الدوري المصري
في حضور وزير الرياضة.. الكشف عن البدء في خطوات إنشاء الاتحاد المصري للبادل تنس 40 دقيقة | رياضات أخرى
رغم مرور 3 أشهر على الواقعة.. جوارديولا: ما زلت غاضبا من كايل ووكر 42 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فيريرا يبدأ مهام عمله في الزمالك ويقود مران الفريق 51 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
رقمان مميزان في انتظار محمد صلاح أمام إنتر ساعة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك: نسعى لزيادة عدد الجماهير ضد الوداد ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 4 مرتضى منصور يرد عبر في الجول على أنباء تجميد محمد أبو جبل