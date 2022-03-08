إيسترن كومباني يحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري بإسقاط إنبي

فاز إيسترن كومباني على مضيفه إنبي بنتيجة 2-1 اليوم الثلاثاء في ملعب بتروسبورت لحساب الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

وحقق الفريق، الصاعد حديثا إلى البطولة لأول مرة في تاريخه، فوزه الثاني على التوالي في الدوري ليرتقي للمركز 16 ورصيده 9 نقاط.

بينما ظل إنبي في المرتبة 11 ورصيده 14 نقطة.

وحصل إنبي على ركلة جزاء مبكرة في الدقيقة الخامسة لكن الحكم ألغاها بعد مراجعة الفيديو.

واستطاع الضيوف النيل من شباك محمود جاد بهدف رائع لعماد ميهوب في الدقيقة 32 بعدما اخترق دفاع إنبي من اليسار وسدد الكرة في الزاوية البعيدة.

لكن فريق المدرب حلمي طولان أدرك التعادل في الدقيقة 59 عن طريق مصطفى شلبي الذي سدد ركلة جزاء في الشباك كان محمد مرسي حصل عليها بعد عرقلته في منطقة جزاء كومباني.

ثم حصل إنبي على ركلة جزاء جديدة في الدقيقة 72 بعد عرقلة أحمد متعب للاعب محمد شريف.

لكن المدافع إبراهيم يحيى سدد الكرة ليتصدى لها الحارس أحمد بوسكا.

وإثر تمريرة بينية رائعة انطلق أحمد أوفا بسرعته صوب مرمى جاد ليسدد في الزاوية العليا البعيدة محرزا الهدف الثاني لكومباني في الدقيقة 74.

ويستضيف إنبي فريق ديروط يوم الجمعة في ثمن نهائي كأس مصر.

ثم يواجه ضيفه سيراميكا كليوباترا في الدوري يوم 16 مارس الجاري.

بينما سيلعب كومباني في الكأس ضد مضيفه غزل المحلة يوم الأحد وفي 17 مارس يستضيف طلائع الجيش في الدوري.