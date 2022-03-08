مؤتمر جوارديولا: سندخل مباراة سبورتنج لشبونة بـ14 لاعبا فقط

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أنه يعاني من نقص شديد في صفوفه قبل مباراة سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ويحل سبورتنج لشبونة ضيفا على سيتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطأل أوروبا بعد الخسارة 0-5 بملعبه.

وقال بيب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "ليس لدينا الكثير من اللاعبين المتاحين، لدي 14 لاعبا فقط، فكايل ووكر موقوف، وجواو كانسيلو لا يمكنه اللعب بسبب المرض".

وأضاف "لدينا 3 مدافعين فقط، لذلك علينا التكيف واستخدام بعض اللاعبين من الفريق الثاني ونرى ما يمكننا فعله، سأشاهد التدريب اليوم وأرى ماذا سأفعل".

وواصل المدرب الإسباني "ناثان آكي سيعود خلال أيام، قال لي الطبيب إن مشاركته أمام سبورتنج لشبونة ستكون مخاطرة كبيرة".

وأردف "لا يمكننا المخاطرة بمدافع آخر مع غياب روبن دياش لفترة طويلة، أعلم أن أمامنا 5 أيام قبل مباراة كريستال بالاس من أجل التعافي لكن لا يمكننا خسارة آكي".

كما ألمح مدرب سيتي إلى أنه قد لا يدفع بنجمه كيفن دي بروين بسبب إمكانية غيابه عن ذهاب ربع النهائي في حالة حصوله على بطاقة صفراء.

وتابع جوارديولا "بالطبع حققنا نتيجة مذهلة في مباراة الذهاب بالفوز 5-0 لكن لم يتم حسم شيء، كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها".

وشدد "لاعبو سبورتنج لشبونة يريدون تقديم أداء جيد وعلينا أن نكون مستعدين لهذا".

وأكمل "قلت بعد مباراة الذهاب إن نتيجة 5-0 لم تعكس الحقيقة أو الفارق بين الفريقين، لكننا سجلنا سريعا، 4 أهداف من 4 تسديدات. يحدث ذلك في بعض الأحيان".

وأتم مدرب برشلونة السابق "عندما تكون النتيجة جيدة، تبدو الأمور سهلة. احترم كثيرا ما يقدمه فريق سبورتنج لشبونة".

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