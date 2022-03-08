مؤتمر أنشيلوتي: سنرى أفضل ما في ريال مدريد غدا..وهكذا ستستقبل الجماهير مبابي

شدد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد على أن هناك عديد العوامل ستؤثر على مواجهة باريس سان جيرمان مشيرا إلى أنه يؤمن بقدرة فريقه على الاستمرار في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ريال مدريد مع باريس سان جيرمان غدا الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز باريس سان جيرمان ذهابا بهدف دون رد في فرنسا.

وقال كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "اللاعب الذي لن يكون جاهزا بنسبة 100% لن يشارك، إذا كان كروس لائقا بنسبة 10% سيلعب، 95% لا".

وغاب توني كروس عن مواجهة ريال مدريد الأخيرة على ريال سوسيداد بسبب الإصابة.

وأضاف "الخطة هي أن نكون أقوياء ونلعب ككتلة واحدة. لا يمكننا أن نندفع بجنون، يجب أن نفوز بالمباراة وليس تسجيل الأهداف. لا يهم إذا سجلنا في وقت مبكر أو متأخر. المهم هو الفوز".

وتابع "هناك عديد العوامل ستؤثر على المباراة، الجانب الذهني والحماس ودعم المشجعين، الجانب الذهني هام للغاية، أرى الفريق متحمسا وهادئا الآن".

وواصل "آمل دائما ألا يتعرض أي لاعب لإصابات. سنقوم بالتحضير للمباراة معتقدين أن مبابي سيلعب".

وعن سؤاله إذا كان مبابي سيتلقى التحية، قال: " يعكس تاريخ البرنابيو أن اللاعبين العظماء كانوا دائما موضع ترحيب وسنتفهم ذلك إذا حدث".

واستكمل عن ما يخيفه من مواجهة الغد "عادة لا أفكر فيما أخافه بل أفكر فيما يتعين علينا القيام به. ليلة المباراة لا تفكر مليا فيما يجب عليك تجنبه بل ما يجب القيام به".

وأردف "بالطبع مباراة الذهاب أثرت علينا، هذا الفريق لديه الكثير من الفخر. نحن مقتنعون بأن أفضل ريال مدريد يمكن أن ينافس أفضل باريس سان جيرمان. في مباراة الذهاب رأينا أفضل باريس سان جيرمان. نأمل غدا أن نرى أفضل ما في ريال مدريد".

وأتم "عندما نخسر، نخسر جميعا. أنا والفريق. مقتنع بأننا سنواصل التواجد في دوري أبطال أوروبا لكن باريس سان جيرمان سيفكر بنفس الشيء".