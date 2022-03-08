خبر في الجول – كوكا في قائمة منتخب مصر لمباراتي السنغال ضمن 6 محترفين

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 15:08

كتب : بسام أبو بكر

أحمد حسن كوكا منتخب مصر

ينوي كارلوس كيروش استدعاء 6 محترفين لمباراتي السنغال المؤهلتين لكأس العالم.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة بالفعل أرسل استدعاءات رسمية للمحترفين الستة، وهم محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول، محمد النني لاعب وسط أرسنال ، محمود حسن "تريزيجيه" جناح باشاك شهير التركي، مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي التركي، عمر مرموش جناح شتوتجارت الألماني، أحمد حسن "كوكا" مهاجم كونيا سبور التركي.

وتشهد القائمة عودة كوكا لمنتخب مصر بعد غياب بدأ منذ أكتوبر 2021، في المعسكر الأول للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

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ويبلغ كوكا من العمر 29 عاما، وسجل 5 أهداف دولية في 27 مباراة، وسجل 8 أهداف في 29 مباراة.

ولا يغيب من المحترفين الذين كانوا مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، سوى أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة المصاب.

ومن المنتظر أن يعلن كيروش عن القائمة النهائية لمنتخب مصر للمباراتين المصيريتين خلال الأيام المقبلة.

وستشهد القائمة حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق استمرار تواجد 4 حراس أيضا رغم أنها قائمة لمباراتين فقط هذه المرة، لكن كيروش يفضل تأمين نفسه في هذا المركز.

وستتكون القائمة من 19 لاعبا بجانب 4 حراس، إذ أنه لا يحب تواجد عدد كبير للغاية، وتكون اختياراته بعد دراسة كبيرة لأي لاعب لأنه يضع مسألة قدرة اللاعب على اللعب في أكثر من مركز باعتباره دائما، وهذا من أهم نقط اختيار كيروش لأي عنصر.

ومن المقرر أن يكون معسكر منتخب مصر في القاهرة، وسيكون له ترتيبات خاصة وضوابط وضعها المدير الفني في متطلباته استعدادا لمباراتى السنغال.

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال يوم 25 مارس في استاد القاهرة و29 مارس الجاري في داكار في المرحلة النهائية من تصفيات قارة إفريقيا لنهائيات كأس العالم، بعد هزيمة الفراعنة من أسود التيرانجا بركلات الترجيح في نهائي أمم إفريقيا 2021.

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