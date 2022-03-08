تشكيل الدوري - فراس عيفية يقود هجوم إيسترن.. ودينو بيتر على مقاعد بدلاء إنبي

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 14:42

كتب : FilGoal

الزمالك × إنبي

أعلن حلمي طولان وعلاء عبد العال تشكيلي إنبي وإيسترن كومباني لمواجهة الأسبوع 12 من الدوري المصري.

وجاء تشكيل إيسترن كومباني كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد بوسكا

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خط الدفاع: كمال أبو الفتوح - أحمد عبد الموجود - محمد صالح - الحسيني طه

خط الوسط: - عماد ميهوب - عبد العزيز موسى - محمد ناصر "مودي" - أحمد السيد "متعب"

خط الهجوم: فراس عيفية - أحمد أمين "أوفا"

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: محمد إسماعيل - إبراهيم يحيى - خالد رضا

خط الوسط: مصطفى دويدار - مصطفى جمال - أحمد العجوز - علي فوزي

خط الهجوم: محمد شريف - جون إيبوكا - مصطفى شلبي

ويحتل إنبي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة، فيما يتواجد إيسترن كومباني في المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط

إيسترن كومباني إنبي الدوري المصري
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