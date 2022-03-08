انتهت في الدوري - إنبي (1)(2) ايسترن كومباني
الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 14:35
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة إنبي وايسترن كومباني اليوم الثلاثاء في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.
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نهاية المباراة
ق74: جووووووول أحمد أوفا يسجل الهدف الثاني لكومباني
ق73: إبراهيم يحيى يسدد الكرة لكن أحمد بوسكا يتصدى لها
ق71: ركلة جزاء جديدة لإنبي
ق59: جووووووول مصطفى شلبي يسدد في الشباك محرزا هدف التعادل لإنبي
ق55: ركلة جزاء لإنبي يحصل عليها محمد مرسي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق32: جوووووول رائع لعماد ميهوب. اخترق دفاع إنبي من اليسار وسدد في الزاوية البعيدة
ق5: إلغاء ركلة الجزاء
ق4: الحكم يتجه للفيديو لمراجعة الالتحام قبل اتخاذ قرار نهائي
ق2: ركلة جزاء لإنبي يحصل عليها مصطفى شلبي
بداية المباراة
المباراة تنطلق بعد قليل
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