انتهت في الدوري - إنبي (1)(2) ايسترن كومباني

تابع مباشرة مباراة إنبي وايسترن كومباني اليوم الثلاثاء في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق74: جووووووول أحمد أوفا يسجل الهدف الثاني لكومباني

ق73: إبراهيم يحيى يسدد الكرة لكن أحمد بوسكا يتصدى لها

ق71: ركلة جزاء جديدة لإنبي

ق59: جووووووول مصطفى شلبي يسدد في الشباك محرزا هدف التعادل لإنبي

ق55: ركلة جزاء لإنبي يحصل عليها محمد مرسي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32: جوووووول رائع لعماد ميهوب. اخترق دفاع إنبي من اليسار وسدد في الزاوية البعيدة

ق5: إلغاء ركلة الجزاء

ق4: الحكم يتجه للفيديو لمراجعة الالتحام قبل اتخاذ قرار نهائي

ق2: ركلة جزاء لإنبي يحصل عليها مصطفى شلبي

بداية المباراة

المباراة تنطلق بعد قليل