بايرن يعلن عودة نوير للمشاركة في المباريات

المدير الرياضي لـ دورتموند ينفي اجتماع هالاند مع تشافي

الدوري الألماني - سجل هدفا لم يُحتسب.. مرموش يساهم في عودة شتوتجارت للانتصارات

هدف مولر العكسي يُسقط نقطتين من يد بايرن ميونيخ ضد ليفركوزن

تشكيل شتوتجارت - مرموش أساسي للمباراة الثالثة على التوالي ضد مونشنجلادباخ

من أجل حلم الدوري الإنجليزي.. مرموش يغير وكيل أعماله

نادي شالكه يفسخ تعاقده مع راعيه الروسي

دورتموند يبتعد عن الصدارة بتعادل مع أوجسبورج