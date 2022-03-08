إصابة عمرو جمال بقطع في الرباط الصليبي

تشكيل الدوري - فراس عيفية يقود هجوم إيسترن.. ودينو بيتر على مقاعد بدلاء إنبي

عبد المسيح لـ في الجول: مهمتي مساعدة الجهاز الفني على التركيز في الملعب

تشكيل بيراميدز المتوقع – إيهاب جلال يتسلح بالقوة الضاربة لمواجهة الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع – ثلاثي في وسط الملعب.. وموقف بيرسي تاو ضد بيراميدز

مرتضى: لا يمكنني الاستمرار في هذا المناخ.. لن أذهب إلى نادي الزمالك بعد مباراة الوداد

عصام عبد الفتاح: الأهلي وبيراميدز لم يطلبا حكام أجانب.. وأمين عمر لم يعتذر عن عدم إدارة مباراتهما

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود علاء

أمير مرتضى: فيريرا لديه معلومات عن الزمالك لثلاث سنوات سابقة.. وسنعلن قريبا عن من جدد تعاقده