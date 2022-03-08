إصابة عمرو جمال بقطع في الرباط الصليبي

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 13:21

كتب : FilGoal

عمرو جمال - فاركو - الزمالك

أعلن فاركو إصابة مهاجمه عمرو جمال بقطع في الرباط الصليبي للركبة والتي تعرض لها خلال مباراة الإسماعيلي يوم الإثنين في الدوري المصري الممتاز.

عمرو جمال

النادي : فاركو

فاركو

وسيخضع جمال لجراحة خلال أيام وسيعلن فاركو مدة غيابه عن الملاعب.

وشارك جمال في 11 مباراة من الموسم الجاري للدوري وسجل هدفين.

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وفي الدقيقة 27 من لقاء الإسماعيلي، الذي انتهى بدون أهداف، غادر اللاعب ملعب الإسماعيلية متأثرا بإصابة.

وانضم جمال (30 عاما) إلى فاركو مطلع الموسم الجاري قادما من الأهلي.

لعب في بيدفيست الجنوب إفريقي وهلسنكي الفنلندي وطلائع الجيش.

ومثل منتخب مصر في 19 مباراة وسجل 3 أهداف.

عمرو جمال فاركو
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