عبد المسيح لـ في الجول: مهمتي مساعدة الجهاز الفني على التركيز في الملعب

كشف محسن عبد المسيح، المستشار الرياضي لمجلس إدارة الإسماعيلي ورئيس جهاز الكرة في النادي، عن طبيعة مهمته مع الدراويش.

وقال عبد المسيح لـ FilGoal.com: "مهمتي مساندة حمد إبراهيم المدير الفني وجهازه، حتى أبعد عنه الأزمات ويتفرغ لعمله الفني".

وأوضح "لاعبو الإسماعيلي في حاجة لاستعادة الثقة. الدليل على ذلك مواجهتهم الأخيرة ضد فاركو حيث كان الفريق أفضل من ناحية الحماس والرغبة. استعادة اللاعبين للثقة مع تحقيق فوزين متتاليين سينقلان الفريق لمكان آخر".

وشدد "ألتمس العذر لحمد إبراهيم لضيق الوقت. الفريق في حاجة لفترة التوقف المقبلة لإعادة ترتيب أوضاعه".

وخسر الإسماعيلي 7 مرات في 12 مباراة ولم يفز في الموسم الجاري من الدوري ويقبع في المركز 18 برصيد 5 نقاط.

وتعادل الإسماعيلي بدون أهداف أمام ضيفه فاركو يوم الإثنين.

ويستضيف بتروجت يوم السبت في ثمن نهائي كأس مصر 2021-2022.

ثم يحل ضيفا على الاتحاد السكندري في 16 مارس الجاري.