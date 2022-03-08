قائد ليفربول يتغزل في محمد صلاح

تحدث جوردن هندرسون قائد ليفربول عن زميله محمد صلاح وأسهب في الإشادة بالنجم المصري الذي يتألق بقوة في صفوف الريدز هذا الموسم.

في موسمه الخامس مع ليفربول، فرض صلاح نفسه على عناوين الأخبار بتألقه مع ليفربول بتسجيل 27 هدفا هذا الموسم، منها 19 في الدوري الإنجليزي.

وقال هندرسون لشبكة bt sport: "لقد كان محمد صلاح استثنائيا لعدد من المواسم. في ظل الأرقام التي يحققها، من حيث تسجيل الأهداف وصناعتها".

وأضاف "ليس هذا وحسب، بل بطريقة لعبه بشكل عام، ومعدل عمله مع الفريق، وشخصيته القيادية داخل المجموعة".

وتابع "صلاح لاعب رائع وأتمنى أن يستمر في التقدم من أقوى لأقوى وأن يساعدنا في أن نكون أكثر نجاحا في المستقبل".

وحين سئله محاوره ريو فرديناند "هل هناك أي علامات تدل على تمديد عقد صلاح؟، رد هندرسون قائلا: "سيكون ذلك لطيفا".

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ويستعد ليفربول لملاقاة إنتر في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء.

صلاح هز شباك إنتر في لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز ليفربول 2-0 على ملعب جيوسيبي مياتزا.