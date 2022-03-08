هكذا ظهر محمد صلاح في مبارياته ضد إنتر

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 12:11

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدفه مع ليفربول ضد إنتر ميلان

يدخل محمد صلاح نجم ليفربول تحديا جديدا حين يواجه إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويحل إنتر ضيفا على ليفربول في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وسنحت فرصة ملاقاة صلاح لإنتر في 6 مناسبات من قبل، 5 حين كان يلعب في الدوري الإيطالي، وواحدة قبل أسابيع.

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الفرصة الأولى أتت حين كان لاعبا في صفوف فيورنتينا في النصف الثاني من موسم 2014-2015، وسجل هدف المباراة الوحيد.

وحين انتقل لروما في الموسم التالي، لعب مباراة الدور الأول أمام إنتر وخسرها دون أن يسجل أو يصنع.

وفي لقاء الدور الثاني شارك وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

في الموسم التالي شارك الدولي المصري في لقاء الدور الأول الذي انتهى بفوز فريق العاصمة الإيطالية 2-1.

كما لعب مباراة الدور الثاني التي انتهت بفوز روما 3-1، دون أن يهز شباك إنتر بقميص روما.

في منتصف الشهر الماضي، لعب صلاح لأول مرة ضد إنتر بقميص ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال، وسجل هدفا في المباراة التي انتهت بفوز الريدز 2-0 بملعب جيوسيبي مياتزا.

بشكل عام، فاز صلاح أمام إنتر في 4 مباريات، وخسر مباراة وتعادل مثلها.

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