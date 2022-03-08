ماذا حدث في 6 مواجهات بين موسيماني ولاكاي.. وهل سجل الأخير ضد مدرب الأهلي

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 12:06

كتب : نادر عيد

موسيماني - لاكاي

كلاهما ينتمي للبلد ذاته، لكنهما على أرضية ملعب السلام اليوم الثلاثاء سيقفان ضد بعضهما البعض في مباراة مرتقبة بين الأهلي وبيراميدز.

وهو أول صدام بينهما في المحروسة، بعد 6 مواجهات سابقة جمعتهما في أرض بافانا بافانا.

أول مواجهة بين بيتسو موسيماني وفخري لاكاي تعود إلى نوفمبر 2015، كان الأخير مهاجما لفريق سوبر سبورت يونايتد.

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لعب ضد ماميلودي صنداونز في نصف نهائي كأس جنوب إفريقيا، شارك كبديل لإنقاذ الموقف لكن اللقاء انتهى لرجال موسيماني بنتيجة 3-1.

بعد موسم تكرر الموعد، هذه المرة في الدوري على ملعب صنداونز، شارك لاكاي 7 دقائق فقط في لقاء حقق فيه فريق موسيماني انتصارا ساحقا قدره خمسة أهداف نظيفة.

في الموسم التالي بات لاكاي لاعبا أساسيا في فريقه، ليس سوبر سبورت يونايتد، وإنما ناديه الجديد أياكس كيب تاون.

شارك منذ البداية في مباراتي الدوري أمام صنداونز لكنه خسر في المرتين، وسجل هدفا على ملعبه.

في موسم 2018-2019 اقتنص لاكاي أول نقطة أمام موسيماني، عندما تعادل مع بيدفيست ويتس أمام صنداونز في الدوري.

وكانت آخر مواجهة بين لاكاي وموسيماني في موسم 2019-2020، وهي الوحيدة التي انتصر فيها الأول على الأخير.

فاز مع كيب تاون سيتي على صنداونز في الدوري بنتيجة 3-2.

كفة موسيماني ترجح في تاريخه أمام لاكاي، فاز 4 مرات وتعادل مرة وخسر مرة.

ويأمل بعد ساعات ألا يتمكن الجنوب إفريقي من شباك محمد الشناوي في القمة المرتقبة في الدوري المصري الممتاز.

بينما يسعى الوافد إلى بيراميدز في بداية العام الجاري للبرهنة على قدراته أمام حامل لقب دوري أبطال إفريقيا.

ينطلق اللقاء الساعة 8 مساء وتنقله قناة أون تايم سبورتس 1.

الأهلي بيراميدز موسيماني لاكاي
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