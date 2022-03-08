رغم الإصابة.. مبابي في قائمة باريس أمام ريال مدريد
الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 11:55
كتب : FilGoal
أعلن باريس سان جيرمان قائمة لاعبيه لمواجهة مضيفه ريال مدريد يوم الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
كيليان مبابي
النادي : باريس سان جيرمان
ورغم إعلان النادي إصابة نجمه كيليان مبابي يوم الإثنين، إلا أنه دخل القائمة على أن يخضع لفحص جديد بعد وصوله مدريد.
وكشف النادي أن المدافع المخضرم سيرخيو راموس يتدرب منفردا لنهاية الأسبوع وسيرافق البعثة إلى مدريد رغم غيابه عن المباراة.
ويغيب أندير هيريرا عن المباراة للإصابة، بينما يتسلح النادي الفرنسي بقوته الضاربة المتمثلة في ليونيل ميسي ونيمار وأنخيل دي ماريا.
وفاز باريس ذهابا بهدف مبابي والتعادل في ملعب سانتياجو برنابيو يكفيه لبلوغ الدور ربع النهائي.
وينطلق اللقاء الساعة 10 مساء وتنقله قناة beIN Premium 1.
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