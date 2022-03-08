مدافع إنتر: الخوف أمام محمد صلاح وماني؟ واجهت رونالدو وبنزيمة من قبل

لا يخشى أليساندرو باستوني مدافع إنتر مواجهة هجوم ليفربول بقيادة محمد صلاح، واستشهد بمواجهة لاعبين كبار من قبل.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويحل إنتر ضيفا على ليفربول في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقال باستوني في تصريحات نشرها موقع كالتشيو ميركاتو: "مواجهة صلاح وساديو ماني وديوجو جوتا؟ لا أشعر بالضغط، إنهم لاعبون أقوياء للغاية، لكنني واجهت بالفعل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور من قبل".

وأضاف "إذا كنت خائفا من دخول الملعب، فربما أضطر إلى تغيير وظيفتي".

صلاح هز شباك إنتر في لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز ليفربول 2-0 على ملعب جيوسيبي مياتزا.

وعن المباراة أوضح "سنحاول وضع ليفربول في مأزق في ملعب أنفيلد بعد أن فعلنا ذلك مباراة الذهاب".

وأكمل "يمكن لروح الفريق أن تساعد أولئك الذين سيلعبون لأول مرة في ملعب عريق مثل أنفيلد".

وتابع "قبل لقاء ساليرنيتانا لم نكن في أزمة، أظهرت نتيجة 5-0 أننا فريق متماسك وقوي. فريق إنتر يخلو من التفاح الفاسد، هذا ما يهم".

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