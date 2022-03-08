تشكيل بيراميدز المتوقع – إيهاب جلال يتسلح بالقوة الضاربة لمواجهة الأهلي

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 11:21

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل لاعب بيراميدز أمام الأهلي

من المنتظر أن يدفع إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز، بقوته الضاربة في مواجهة الأهلي المؤجلة من الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

بقيادة عبد الله السعيد ورمضان صبحي وإبراهيم عادل ووليد الكرتي، وأمامهم فاجري لاكاي، من المنتظر أن يضم تشكيل بيراميدز للمباراة..

حراسة المرمى: شريف إكرامي

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الدفاع: عمر جابر – علي جبر – أحمد سامي – محمد حمدي

الوسط: وليد الكرتي – نبيل عماد "دونجا" – إبراهيم عادل – عبد الله السعيد – رمضان صبحي

الهجوم: فاجري لاكاي

ويتصدر بيراميدز الدوري بفارق نقطة، ومباراة واحدة أكثر من الأهلي ملاحقه في المركز الثاني.

الأهلي بيراميدز في الدوري إيهاب جلال
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