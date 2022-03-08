تشكيل الأهلي المتوقع – ثلاثي في وسط الملعب.. وموقف بيرسي تاو ضد بيراميدز

ماذا حدث في 6 مواجهات بين موسيماني ولاكاي.. وهل سجل الأخير ضد مدرب الأهلي

تشكيل بيراميدز المتوقع – إيهاب جلال يتسلح بالقوة الضاربة لمواجهة الأهلي

الإسماعيلي: قرعة الدوري ظلمتنا.. نلعب ضد الفريق القادم من مواجهة الأهلي

مرتضى: لا يمكنني الاستمرار في هذا المناخ.. لن أذهب إلى نادي الزمالك بعد مباراة الوداد

مواعيد مباريات اليوم 8 مارس 2022.. لقاء مرتقب بين الأهلي وبيراميدز وإنتر ضيف ليفربول

عصام عبد الفتاح: الأهلي وبيراميدز لم يطلبا حكام أجانب.. وأمين عمر لم يعتذر عن عدم إدارة مباراتهما

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود علاء

أمير مرتضى: فيريرا لديه معلومات عن الزمالك لثلاث سنوات سابقة.. وسنعلن قريبا عن من جدد تعاقده