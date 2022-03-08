الإسماعيلي: قرعة الدوري ظلمتنا.. نلعب ضد الفريق القادم من مواجهة الأهلي

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 10:55

كتب : FilGoal

مباراة الإسماعيلي ضد مصر للمقاصة - الصورة من موقع الإسماعيلي

يرى محسن عبد المسيح المشرف العام على الكرة في الإسماعيلي أن ترتيب مباريات الفريق في الدوري المصري الممتاز أثر عليه سلبا مما جعله يتذيل الترتيب.

وخسر الإسماعيلي 7 مرات في 12 مباراة ولم يفز في الموسم الجاري من الدوري ويقبع في المركز 18 برصيد 5 نقاط.

وقال عبد المسيح عبر قناة TeN:"في بداية الدوري لعبنا ضد الأهلي في برج العرب، ونحن أصحاب الأرض، ثم واجهنا سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي خارج ملعبنا، وكان اللقاء الرابع ضد الزمالك".

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وواصل "كان مفترضا أن نحصد نقطتين على الأقل في أول 4 جولات، القرعة ظلمتنا، نواجه الفريق القادم من مباراة الأهلي، يكون الفريق خاسرا فلا يقبل بتعرضه لهزيمة جديدة أمامك".

وأتم "التوقف المقبل للدوري سيكون فرصة جيدة لنعيد الحسابات ونعيد الثقة للاعبين، لدينا قائمة قادرة على وضع النادي في مرتبة أفضل بجدول الترتيب".

وتعادل الإسماعيلي بدون أهداف أمام ضيفه فاركو يوم الإثنين.

ويستضيف بتروجت يوم السبت في ثمن نهائي كأس مصر 2021-2022.

ثم يحل ضيفا على الاتحاد السكندري في 16 مارس الجاري.

الدوري المصري الإسماعيلي
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