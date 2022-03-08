مرتضى: لا يمكنني الاستمرار في هذا المناخ.. لن أذهب إلى نادي الزمالك بعد مباراة الوداد

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 10:52

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه لن يتوجه لمقر الأبيض بعد مباراة الفريق ضد الوداد المغربي، مبررا ذلك بأنه "لا يستطيع العمل في هذا المناخ".

وتحدث مرتضى لقناة الحدث اليوم قائلا: "المناخ الذي أعمل به من الصعب أن أستمر فيه، لا يمكن أن أستيقظ كل يوم صباحا وأجد محمود الخطيب رفع علي 18 قضية وممدوح عباس 17 قضية وأحمد سليمان 26 قضية".

وشدد "للأسف هذا ليس مناخ للعمل باحترام. بعد مباراة الوداد لن أذهب إلى النادي، سأجلس في منزلي مع أحفادي. أشكر أعضاء الجمعية العمومية على انتخابي وقائمتي، لا يمكن العمل بتلك الطريقة. لا صحيا ولا نفسيا أقدر على الاستيقاظ صباحا كل يوم للذهاب إلى المحكمة".

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وتحدث مرتضى عن فوز الزمالك على الجونة 2-1 في الجولة 12 من الدوري المصري قائلا: "أسامة نبيه على قدر المسؤولية. أنا سعيد به لأنه اختياري. حقق 6 نقاط من 6 نقاط. قبل تعيينه طلبت منه الحضور إلى مكتبي ولم يرفض ذلك وأخبرته أن كارتيرون يريد تخريب الفريق. كنت أعلم باتفاقه مع الاتفاق السعودي قبل رحيله، وتخلصنا من كابوس".

وأوضح "من يتحدث عن مباراة فيوتشر، نحن نخرج من عنق زجاجة. أي مريض خارج من غرفة العمليات لا يملك الثقة للسير على قدمه فلا يركض، هذا ما كان لدى لاعبي الزمالك".

وشرح "اختلاف الأداء في الشوط الثاني ضد الجونة؟ اللاعبون خائفون من الإصابات للمشاركة أمام الوداد، وإبراهيم نور الدين (مش عايز يهدى)، أرسلت رسالة وقلت له إذا كان ما فعله يرضي ضميره. هدف بنشرقي صحيح وركلة الجزاء المحتسبة علينا غير صحيحة".

وأكمل "سبي لفيريرا في 2015؟ حزنت منه لأنه سافر، وحزنت منه أكثر منه لأنه سافر إلى قطر في ذلك الوقت. اعتبروا إنني كبرت في السن وربنا هداني".

وأتم "الأمن وافق على حضور 5000 متفرج لمباراة الوداد، وأطالب الأمن بزيادة العدد لـ 30 أو 40 ألف متفرج".

ويقام اللقاء على استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة المقبل، ويتواجد الوداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من فوزين على الزمالك وساجرادا وخسارة أمام بترو أتليتكو.

على الجانب الآخر، يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين.

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