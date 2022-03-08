عصام عبد الفتاح: الأهلي وبيراميدز لم يطلبا حكام أجانب.. وأمين عمر لم يعتذر عن عدم إدارة مباراتهما

قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام إن الأهلي وبيراميدز لم يطلبا إسناد مباراتهما لحكام أجانب.

ويواجه الأهلي منافسه بيراميدز اليوم الثلاثاء في ملعب السلام في لقاء مؤجل من تاسع جولات الدوري.

وتحدث عصام عبد الفتاح لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "لم يطلب الأهلي أو بيراميدز حكام أجانب لمباراتهما".

وعما يقال حول اعتذار الحكم أمين عمر عن عدم إدارة المباراة قال: "ما يقال عن اعتذار أمين عمر عن إدارة لقاء الأهلي وبيراميدز خبر غير صحيح 100% ولو صحيح سأقول ذلك".

وعن سبب غياب أمين عمر عن إدارة المباريات مؤخرا قال: "أمين عمر مستواه ثابت بعض الفترات ربما اعتذر عن إدارة المباريات ولا يوجد توتر في العلاقة بيننا".

وأردف "حتى لو أشعر بالحزن من أي حكم فهذا حكم وأنا مثل المدير الفني أريد النجاح".

وشدد "مستوى الحكام جيد والأخطاء عادية ولم تؤثر على نتائج المباريات".