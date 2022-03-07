مؤتمر ليلة الأبطال – إنزاجي: يجب أن نسجل هدفا في الشوط الأول ضد ليفربول

قال سيميوني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان أن فريقه عليه تسجيل هدفا مبكرا في مواجهة ليفربول إن أراد العودة في النتيجة.

ويحل إنتر غدا الثلاثاء ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد لملاقاته في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عقب الهزيمة ذهابا بهدفين دون رد.

وتحدث إنزاجي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الإثنين قائلا: "نتيجة مباراة الذهاب تؤثر علينا، لقد لعبنا مباراة عظيمة لكن النتيجة كانت سيئة للغاية بالنسبة لنا".

وواصل "ستكون مباراة صعبة بالغد، ولكن لدينا دوافع كبيرة، من المهم وسأقول بشكل ضروري أن نسجل هدفا في الشوط الأول، لكننا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة".

وأكمل المدرب الإيطالي حديثه "حضرنا أنفسنا للمباراة خلال الثلاثة أيام الماضية وكل اللاعبين في قمة تركيزهم فنحن نواجه افضل فريق في أوروبا مع بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي".

وأضاف "كان من الرائع خوض مباراة الذهاب في ميلان وغدا ستكون مباراة أكثر صعوبة".

وأتم إنزاجي حديثه قائلا: "إنتر لم يصل لتلك المرحلة من دوري الأبطال لسنوات وكنا نعرف أننا سنواجه فريقا قويا بعدما احتللنا المركز الثاني في دور المجموعات، قدمنا أفضل ما لدينا في الذهاب والآن علينا تكرار الأمر غدا".