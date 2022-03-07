طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود علاء

الإثنين، 07 مارس 2022 - 23:18

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمود علاء يسجل ويحتفل بهدف الزمالك في حرس الحدود

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن حجم الإصابة التي تعرض لها محمود علاء مدافع الأبيض خلال مباراة الجونة.

وفاز الزمالك على الجونة بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع الـ12 من الدوري المصري

وقال محمد أسامة في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "إصابة محمود علاء عبارة عن جرح سطحي في الرأس".

أخبار متعلقة
أمير مرتضى: فيريرا لديه معلومات عن الزمالك لثلاث سنوات سابقة.. وسنعلن قريبا عن من جدد تعاقده مؤتمر رضا شحاتة: كنا الأفضل في الشوط الثاني.. وافتقدنا نور السيد أمام الزمالك دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك مع الوداد.. القنوات الناقلة الزمالك يستقبل فيريرا بثنائية في شباك الجونة

وأضاف "من المنتظر أن يشارك في تدريبات الغد بصورة طبيعية".

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء في الرابعة عصرا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء الوداد المغربي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الزمالك مع الوداد في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي.

وتلعب المباراة يوم الجمعة 11 مارس الجاري في تمام الساعة السادسة مساء.

ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويتواجد الوداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من فوزين على الزمالك وساجرادا وخسارة أمام بترو أتليتكو.

على الجانب الآخر، يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين من تعادل مع بترو أتليتكو وساجرادا وخسارة أمام الوداد.

الزمالك الجونة الدوري المصري
نرشح لكم
أمير مرتضى: فيريرا لديه معلومات عن الزمالك لثلاث سنوات سابقة.. وسنعلن قريبا عن من جدد تعاقده نبيه: لا أعرف سبب التراجع أمام الجونة.. وهذا موقف طارق حامد من لقاء الوداد مؤتمر رضا شحاتة: كنا الأفضل في الشوط الثاني.. وافتقدنا نور السيد أمام الزمالك زيزو يبتعد بالصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022 الزمالك يستقبل فيريرا بثنائية في شباك الجونة البنا حكم مباراة الأهلي مع بيراميدز.. والغندور على الفيديو عبد المسيح مشرف عام على فريق الإسماعيلي فاركو يتعادل مع الإسماعيلي ويؤجل انتصار الدراويش الأول في الدوري
أخر الأخبار
مؤتمر ليلة الأبطال – إنزاجي: يجب أن نسجل هدفا في الشوط الأول ضد ليفربول 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود علاء 13 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى: فيريرا لديه معلومات عن الزمالك لثلاث سنوات سابقة.. وسنعلن قريبا عن من جدد تعاقده 28 دقيقة | الدوري المصري
نبيه: لا أعرف سبب التراجع أمام الجونة.. وهذا موقف طارق حامد من لقاء الوداد 51 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر رضا شحاتة: كنا الأفضل في الشوط الثاني.. وافتقدنا نور السيد أمام الزمالك ساعة | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك مع الوداد.. القنوات الناقلة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
زيزو يبتعد بالصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022 ساعة | الدوري المصري
الزمالك يستقبل فيريرا بثنائية في شباك الجونة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 مرتضى منصور يرد عبر في الجول على أنباء تجميد محمد أبو جبل 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز