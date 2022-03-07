طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود علاء

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن حجم الإصابة التي تعرض لها محمود علاء مدافع الأبيض خلال مباراة الجونة.

وفاز الزمالك على الجونة بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع الـ12 من الدوري المصري

وقال محمد أسامة في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "إصابة محمود علاء عبارة عن جرح سطحي في الرأس".

وأضاف "من المنتظر أن يشارك في تدريبات الغد بصورة طبيعية".

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء في الرابعة عصرا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء الوداد المغربي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الزمالك مع الوداد في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي.

وتلعب المباراة يوم الجمعة 11 مارس الجاري في تمام الساعة السادسة مساء.

ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويتواجد الوداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من فوزين على الزمالك وساجرادا وخسارة أمام بترو أتليتكو.

على الجانب الآخر، يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين من تعادل مع بترو أتليتكو وساجرادا وخسارة أمام الوداد.