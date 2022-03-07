مؤتمر رضا شحاتة: كنا الأفضل في الشوط الثاني.. وافتقدنا نور السيد أمام الزمالك

شدد رضا شحاتة المدير الفني لـ الجونة على أن فريقه لم يبدأ مباراة الزمالك بشكل جيدا، مضيفا أن المنافس نجح في تسجيل هدفين مبكرين تسببا في ترجيح كفة الفريق الأبيض وارباك حسابات لاعبي الجونة.

وخسر الزمالك أمام الجونة بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع الـ12 من الدوري المصري.

وقال رضا شحاتة في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كنا أفضل في الشوط الثاني للقاء، واستحوذ على مجريات الأمور وكان قادر على تسجيل التعادل لولا غياب التوفيق".

وأضاف "سبب تأخر التغييرات كان بسبب ظروف المباراة خاصة بعد تحسن الأداء في الشوط الثاني، أهدرنا فرص الفوز في لقاء اليوم. نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين ولكن الحلول الفردية للاعبي الزمالك كانت أفضل".

وتابع "افتقدنا نور السيد للإيقاف، عانينا في وسط الملعب في ظل مشاركة دانيال ديدي بديلا لنور السيد".

وارتفع الفريق الزمالك إلى 25 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد الجونة عند 14 نقطة في المركز العاشر.