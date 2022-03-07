زيزو يبتعد بالصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022
الإثنين، 07 مارس 2022 - 22:00
كتب : FilGoal
واصل أحمد سيد "زيزو" جناح الزمالك تربعه على قمة جدول هدافي الدوري المصري.
أحمد سيد زيزو
النادي : الزمالك
أجوستينيو مابولولو
النادي : الاتحاد السكندري
وسجل زيزو هدف الزمالك الثاني أمام الجونة ضمن مباريات الأسبوع 12 من الدوري المصري.
وفاز الزمالك على الجونة بهدفين مقابل هدف واحد.
وأصبح لدى زيزو 8 أهداف في الدوري المصري.
ويلاحق زيزو، الأنجولي أجوستين مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، ومروان حمدي مهاجم سموحة، بـ 6 أهداف لكل منهما.
وجاء ترتيب جدول هدافي الدوري المصري كالتالي:
أحمد سيد زيزو - الزمالك - 8 أهداف
أجوستين مابولولو - الاتحاد السكندري - 6 أهداف
مروان حمدي - سموحة - 6 أهداف
بيرسي تاو - الأهلي - 5 أهداف
محمد هلال - البنك الأهلي - 5 أهداف
جون إيبوكا - إنبي - 5 أهداف
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