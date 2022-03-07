زيزو يبتعد بالصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022

واصل أحمد سيد "زيزو" جناح الزمالك تربعه على قمة جدول هدافي الدوري المصري.

وسجل زيزو هدف الزمالك الثاني أمام الجونة ضمن مباريات الأسبوع 12 من الدوري المصري.

وفاز الزمالك على الجونة بهدفين مقابل هدف واحد.

وأصبح لدى زيزو 8 أهداف في الدوري المصري.

ويلاحق زيزو، الأنجولي أجوستين مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، ومروان حمدي مهاجم سموحة، بـ 6 أهداف لكل منهما.

وجاء ترتيب جدول هدافي الدوري المصري كالتالي:

أحمد سيد زيزو - الزمالك - 8 أهداف

أجوستين مابولولو - الاتحاد السكندري - 6 أهداف

مروان حمدي - سموحة - 6 أهداف

بيرسي تاو - الأهلي - 5 أهداف

محمد هلال - البنك الأهلي - 5 أهداف

جون إيبوكا - إنبي - 5 أهداف