زيزو يبتعد بالصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022

الإثنين، 07 مارس 2022 - 22:00

كتب : FilGoal

احتفال أحمد سيد زيزو بهدفه في مرمى الجونة

واصل أحمد سيد "زيزو" جناح الزمالك تربعه على قمة جدول هدافي الدوري المصري.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

أجوستينيو مابولولو

النادي : الاتحاد السكندري

الزمالك
الأهلي

وسجل زيزو هدف الزمالك الثاني أمام الجونة ضمن مباريات الأسبوع 12 من الدوري المصري.

وفاز الزمالك على الجونة بهدفين مقابل هدف واحد.

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وأصبح لدى زيزو 8 أهداف في الدوري المصري.

ويلاحق زيزو، الأنجولي أجوستين مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، ومروان حمدي مهاجم سموحة، بـ 6 أهداف لكل منهما.

وجاء ترتيب جدول هدافي الدوري المصري كالتالي:

أحمد سيد زيزو - الزمالك - 8 أهداف

أجوستين مابولولو - الاتحاد السكندري - 6 أهداف

مروان حمدي - سموحة - 6 أهداف

بيرسي تاو - الأهلي - 5 أهداف

محمد هلال - البنك الأهلي - 5 أهداف

جون إيبوكا - إنبي - 5 أهداف

الزمالك الدوري المصري جدول ترتيب هدافي الدوري المصري أحمد سيد زيزو
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