تريزيجيه بعد التعادل مع بيشكتاش: كنا نستطيع الحصول على أكثر من نقطة
الإثنين، 07 مارس 2022 - 21:32
كتب : FilGoal
أبدى محمود حسن "تريزيجيه" جناح إسطنبول باشاك شهير حزنه عقب تعادل فريقه اليوم الإثنين مع بيشكتاش.
تريزيجيه
النادي : إسطنبول باشاك شهير
وفرط باشاك شهير في تقدمه على بيشكاش في ملعب فودافون آرينا بهدفين دون رد ليتعادل معه في الجولة 28 من الدوري التركي.
وتحدث تريزيجيه عقب المباراة قائلا: "لعبنا مباراة صعبة ضد فريق كبير".
وواصل "كان بإمكاننا حصد أكثر من نقطة اليوم، كانت لدينا تلك الفرصة".
وأتم "يجب علينا أن نقدم مستوى أفضل في المستقبل مما قدمناه اليوم".
وشهدت المباراة تسجيل تريزيجيه للهدف الأول لفريقه.
ومنذ انتقاله لباشاك شهير معارا لنهاية الموسم قادما من أستون فيلا، سجل تريزيجيه أربعة أهداف وصنع آخر في أربع مباريات خاضها بالدوري التركي.
وعقب ذلك التعادل وصل رصيد باشاك شهير إلى 47 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب.
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