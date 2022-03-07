حكيمي: هناك جوانب لمستواي أكثر من تسجيل الأهداف.. وألفيش أفضل ظهير بالنسبة لي

الإثنين، 07 مارس 2022 - 21:20

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان

"أعرف كيف أتكيف مع الجوانب الدفاعية والهجومية وهذا يجعلني لاعبا متكاملا وأعتقد أنني اظهر ذلك" هكذا تحدث أشرف حكيمي الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان عن مستواه.

أشرف حكيمي

النادي : باريس سان جيرمان

وتحدث حكيمي قائلا: "لا يتعلق الأمر إن كنت أفضل قبل أو بعد كأس أمم إفريقيا 2021 لكن الناس اعتادوا على تسجيلي الأهداف وصناعتها، وبمجرد ألا يحدث ذلك يعتقدون أن مستواي هبط ولكن هناك جوانب أخرى".

وأوضح اللاعب المغربي "أنا في البداية مدافع، وإن كان بإمكاني مساعدة الفريق في تحقيق الأهداف أو التمريرات الحاسمة فهذا جيد ولكنني يجب أن أدافع أولا".

أخبار متعلقة
تريزيجيه يسجل في قمة مثيرة بين باشاك شهير وبيشكتاش.. وكهربا يشاهد تعادل هاتاي سبور مواجهات ليفربول وسيتي وتشيلسي.. تعرف على مواعيد ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي سان جيرمان يعلن تشخيص إصابة مبابي.. وموقفه من لقاء ريال مدريد

وأردف "كذلك تختلف المطالب باختلاف المدربين فبعضهم يفضل رؤيتي في الجانب الدفاعي بشكل أكبر وآخرين يفضلون الهجوم ولكنني أشعر بقدرتي على تأدية كليهما".

وعن الظهير المفضل بالنسبة له أجاب حكيمي "المرجع هو مارسيلو لكنه يلعب في الناحية اليسرى ولكن إن تحدثنا عن ظهير أيمن فسيكون داني ألفيش".

وأتم "ألفيش يلعب مثلي إلى حد ما إن الطريقة التي يستمتع بها في الملعب وطريقة هجومه وجودته في المنتصف وكذلك تسديداته وسرعته، وهناك أيضا مايكون لاعب البرازيل وإنتر ميلان السابق وكذلك البرازيلي كافو".

أشرف حكيمي سان جيرمان ألفيش
نرشح لكم
في غياب حكيمي ومبابي.. باريس سان جيرمان يسقط أمام نيس بهدف جزائري مدير سان جيرمان: سنحاول تجديد عقد مبابي بشتى الطرق نانت يتفوق على موناكو بركلات الترجيح ويتأهل لنهائي كأس فرنسا بعد غياب 22 عاما ليكيب: بسبب رقم كافاني.. مبابي منفتح على التجديد مع باريس سان جيرمان رئيس الدوري الأمريكي يرد على نيمار: لا نريد جلب أسماء كبيرة لأنهم قرروا الاعتزال لدينا الاتحاد الجزائري يتضامن مع يوسف بلايلي بعد الهتافات العنصرية تحقيق مشترك - بريست وريمس يتحالفان لبحث قضية العنصرية ضد بلايلي سقوط مروع ومشهد يتصدره نيمار.. نانت يضرب باريس سان جيرمان بثلاثية
أخر الأخبار
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك مع الوداد.. القنوات الناقلة 17 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
زيزو يبتعد بالصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022 17 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يستقبل فيريرا بثنائية في شباك الجونة 18 دقيقة | الدوري المصري
فيفا يسمح للاعبين والمدربين الأجانب في روسيا وأوكرانيا بتعليق عقودهم 25 دقيقة | أوروبا
تريزيجيه بعد التعادل مع بيشكتاش: كنا نستطيع الحصول على أكثر من نقطة 46 دقيقة | المحترفون
حكيمي: هناك جوانب لمستواي أكثر من تسجيل الأهداف.. وألفيش أفضل ظهير بالنسبة لي 58 دقيقة | الدوري الفرنسي
البنا حكم مباراة الأهلي مع بيراميدز.. والغندور على الفيديو ساعة | الدوري المصري
تريزيجيه يسجل في قمة مثيرة بين باشاك شهير وبيشكتاش.. وكهربا يشاهد تعادل هاتاي سبور ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 مرتضى منصور يرد عبر في الجول على أنباء تجميد محمد أبو جبل 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز