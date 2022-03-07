حكيمي: هناك جوانب لمستواي أكثر من تسجيل الأهداف.. وألفيش أفضل ظهير بالنسبة لي

"أعرف كيف أتكيف مع الجوانب الدفاعية والهجومية وهذا يجعلني لاعبا متكاملا وأعتقد أنني اظهر ذلك" هكذا تحدث أشرف حكيمي الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان عن مستواه.

أشرف حكيمي النادي : باريس سان جيرمان

وتحدث حكيمي قائلا: "لا يتعلق الأمر إن كنت أفضل قبل أو بعد كأس أمم إفريقيا 2021 لكن الناس اعتادوا على تسجيلي الأهداف وصناعتها، وبمجرد ألا يحدث ذلك يعتقدون أن مستواي هبط ولكن هناك جوانب أخرى".

وأوضح اللاعب المغربي "أنا في البداية مدافع، وإن كان بإمكاني مساعدة الفريق في تحقيق الأهداف أو التمريرات الحاسمة فهذا جيد ولكنني يجب أن أدافع أولا".

وأردف "كذلك تختلف المطالب باختلاف المدربين فبعضهم يفضل رؤيتي في الجانب الدفاعي بشكل أكبر وآخرين يفضلون الهجوم ولكنني أشعر بقدرتي على تأدية كليهما".

وعن الظهير المفضل بالنسبة له أجاب حكيمي "المرجع هو مارسيلو لكنه يلعب في الناحية اليسرى ولكن إن تحدثنا عن ظهير أيمن فسيكون داني ألفيش".

وأتم "ألفيش يلعب مثلي إلى حد ما إن الطريقة التي يستمتع بها في الملعب وطريقة هجومه وجودته في المنتصف وكذلك تسديداته وسرعته، وهناك أيضا مايكون لاعب البرازيل وإنتر ميلان السابق وكذلك البرازيلي كافو".