تريزيجيه يسجل في قمة مثيرة بين باشاك شهير وبيشكتاش.. وكهربا يشاهد تعادل هاتاي سبور

واصل محمود حسن "تريزيجيه" جناح إسطنبول باشاك شهير تألقه في إعارته مع الفريق التركي وسجل هدفا في تعادل مثير جمع بين فريقه وبين بيشكتاش.

وحل باشاك شهير ضيفا على بيشكتاش اليوم الإثنين في فودافون آرينا في إطار الجولة 28 من الدوري التركي.

افتتح تريزيجيه أهداف المباراة في الدقيقة 35.

وعقب ست دقائق أدرك جوفين يالشين التعادل لأصحاب الأرض.

لكن ما هي إلا ثماني دقائق فقط مرت ونجح باشاك شهير في التقدم مجددا عن طريق ستيفانو أوكاكا.

وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة 54 سجل كينان كرامان هدف التعادل لبيشكتاش.

وخرج تريزيجيه مستبدلا في الدقيقة 85 كما حصل على بطاقة صفراء.

ومنذ انتقاله لباشاك شهير معارا لنهاية الموسم قادما من أستون فيلا، سجل تريزيجيه أربعة أهداف وصنع آخر في أربع مباريات خاضها بالدوري التركي.

🇹🇷 #SuperLig It's @Trezeguet 🇪🇬 AGAIN for @ibfk2014 this time to open the scoring against Besiktas. The Egyptian has been on fire with 4 goals in as many games since joining on loan in January 🔥🔥🔥pic.twitter.com/IMV9A6SrQH — ArabBallers (@Arab_Ballers) March 7, 2022

كهربا يشاهد تعادل هاتاي سبور

وفي ملعب غازنتيب تعادل أصحاب الأرض مع هاتاي سبور إيجابيا بهدفين لكل منهما.

وشهدت المباراة جلوس محمود عبد المنعم "كهربا" على مقاعد بدلاء هاتاي.

افتتح أليكساندرو ماكسيم أهداف المباراة لغازنتيب في الدقيقة الخامسة.

وسجل ستيفن كولكر هدفا بالخطأ في مرماه ليدرك التعادل لهاتاي في الدقيقة 20.

وأضاف أيوب الكعبي الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 30.

وأدرك أليكساندرو ماكسيم التعادل لغازنتيب في الدقيقة 79.

وخاض كهربا مع هاتاي سبور المعار إليه من الأهلي، سبع مباريات سجل خلالهم هدفين وصنع آخر.

بتلك النتائج وصل رصيد باشاك شهير إلى 47 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب.

فيما وصل بيشكتاش لـ45 نقطة يحتل بهم المركز السابع.

أما هاتاي سبور فوصل للنقطة 43 يحتل بهم المركز الثامن.

أما غازنتيب وصل للنقطة 37 يحتل بهم المركز الـ11.