كرة طائرة - الخسارة الثالثة.. الاتحاد يهزم الزمالك في المرحلة النهائية من الدوري

الإثنين، 07 مارس 2022 - 20:59

كتب : محمد سمير

الزمالك - كرة طائرة

خسر الزمالك مباراته الثالثة في المرحلة النهائية من الدوري الممتاز بعد الخسارة أمام الاتحاد السكندري.

وفاز الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط دون مقابل ضمن مباريات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية والمقامة على صالة برج العرب.

وتقام المرحلة النهائية بين ثمانية فرق وهم الأهلي والزمالك والجيش وسموحة وهيليوبوليس والاتحاد والطيران وبتروجت.

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وتم جمع الثمانية فرق في مجموعة واحدة وتقام من دور واحد لترتيب الفرق قبل مرحلة خروج المغلوب.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز في الشوط الأول بنتيجة 25-22 قبل أن يعزز تقدمه بشوط ثاني بنتيجة 25-16.

وحسم الاتحاد السكندري المباراة بالفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-20.

ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر بالعلامة الكاملة بـ 15 نقطة.

أما الزمالك فتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الثالث في انتظار مواجهة سموحة (7 نقاط) أمام الطيران (4 نقاط).

وبعد انتهاء السبع جولات تقام المرحلة الإقصائية بخروج المغلوب إذ تكون المواجهة كالآتي:

المركز الأول × المركز الثامن

المركز الثاني × المركز السابع

المركز الثالث × المركز السادس

المركز الرابع × المركز الخامس

وتكون منافسات ربع النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل إلى نصف النهائي.

أما منافسات الدورين نصف النهائي والنهائي فبنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يفوز.

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