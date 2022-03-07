فاركو يتعادل مع الإسماعيلي ويؤجل انتصار الدراويش الأول في الدوري

الإثنين، 07 مارس 2022 - 19:38

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - فاركو

فشل الإسماعيلي في تحقيق الفوز الأول له في الدوري المصري، وتعادل مع فاركو سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ12 للمسابقة، في استاد الإسماعيلية.

ووصل الإسماعيلي للنقطة رقم 5 في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري، بينما رفع فاركو رصيده إلى النقطة 16 في المركز السابع.

وصف المباراة

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بادر الإسماعيلي بالهجوم في بداية اللقاء، وسدد عمرو الحلواني كرة مباغتة من الناحية اليسرى مستغلا تقدم محمد صبحي عن المرمى، لكن حارس فاركو عاد سريعا وأبعدها إلى ركنية منقذا فرصة لتقدم الدراويش.

ورد شكري نجيب بهجمة لفاركو وسدد كرة أبعدها محمد فوزي حارس الإسماعيلي.

واستمر تهديد فاركو ومرة أخرى وصلت الكرة إلى شكري نجيب داخل منطقة الجزاء، ليسدد ويتصدى الحارس محمد فوزي ويبعد الكرة عن مناطق الخطورة.

في الشوط الثاني ظهر الإسماعيلي أكثر نشاطا وحصل الدراويش على ركلة حرة مباشرة نفذها الحلواني داخل منطقة الجزاء وقابلها المدافع محمد هاشم، لكن الحارس محمد صبحي أبعدها إلى ركنية.

ومن هجمة مرتدة مرر شكري نجيب كرة إلى رزقي حمرون وضعته في مواجهة المرمى، لكنه سدد الكرة في جسد الحارس محمد فوزي.

واستمرت محاولات الإسماعيلي في تسجيل هدف الفوز حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

الإسماعيلي فاركو الدوري المصري
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