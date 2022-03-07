انتهت في الدوري - الزمالك (2)-(1) الجونة.. نهاية المباراة

الإثنين، 07 مارس 2022 - 19:32

كتب : FilGoal

هدف إمام عاشور في شباك الجونة

الزمالك يستضيف الجونة على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 22 نقطة بينما الجونة في المركز العاشر بـ 14 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

=============

نهاية المباراة

ق82 نزول محمد رزق بدلا من محمود بنشرقي

ق81 نزول رزاق سيسيه وعبد الشافي بدلا من أشرف روقا وأشرف بنشرقي

ق78 تسديدة قوية من محمود الشبراوي ولكن بجوار قائم أبو جبل

ق74 نزول خالد قمر

ق70 نزول سيف الجزيري بدلا من عمر السعيد

ق69 تسديدة قوية من زيزو ويتصدى إسلام طارق ويحولها إلى ركنية

ق55 تسديدة من كريم طارق أعلى مرمى أبو جبل

ق46 نزول كريم طارق بدلا من دانيال إيدي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق49 جوووول عمرو السعداوي من ركلة جزاء

ق47 ركلة جزاء للجونة

ق18 جووول زيزو يسدد الهدف الثاني من أعلى إسلام طارق

ق17 جووول إمام عاشور من تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء

ق16 زيزو يسدد من تمريرة بنشرقي ويتصدى إسلام طارق

ق14 تسديدة من بنشرقي تصطدم بمدافع الجونة وتتحول لركنية

ق11 عمر السعيد يستقبل عرضية زيزو بتسديدة مباشرة ولكن يتصدى إسلام طارق

ق8 إلغاء هدف أشرف بنشرقي بسبب التسلل

ق3 ركلتان ركنيتان للجونة وتشتيت من دفاع الزمالك

انطلاق المباراة

الدوري المصري الزمالك الجونة
نرشح لكم
مؤتمر رضا شحاتة: كنا الأفضل في الشوط الثاني.. وافتقدنا نور السيد أمام الزمالك زيزو يبتعد بالصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022 الزمالك يستقبل فيريرا بثنائية في شباك الجونة البنا حكم مباراة الأهلي مع بيراميدز.. والغندور على الفيديو عبد المسيح مشرف عام على فريق الإسماعيلي فاركو يتعادل مع الإسماعيلي ويؤجل انتصار الدراويش الأول في الدوري قائمة الأهلي - عودة أيمن وياسر لمواجهة بيراميدز تشكيل الدوري - راندرياناتيناينا يقود هجوم الجونة أمام الزمالك
أخر الأخبار
مؤتمر رضا شحاتة: كنا الأفضل في الشوط الثاني.. وافتقدنا نور السيد أمام الزمالك 10 دقيقة | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك مع الوداد.. القنوات الناقلة 34 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
زيزو يبتعد بالصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022 34 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يستقبل فيريرا بثنائية في شباك الجونة 34 دقيقة | الدوري المصري
فيفا يسمح للاعبين والمدربين الأجانب في روسيا وأوكرانيا بتعليق عقودهم 42 دقيقة | أوروبا
تريزيجيه بعد التعادل مع بيشكتاش: كنا نستطيع الحصول على أكثر من نقطة ساعة | المحترفون
حكيمي: هناك جوانب لمستواي أكثر من تسجيل الأهداف.. وألفيش أفضل ظهير بالنسبة لي ساعة | الدوري الفرنسي
البنا حكم مباراة الأهلي مع بيراميدز.. والغندور على الفيديو ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 مرتضى منصور يرد عبر في الجول على أنباء تجميد محمد أبو جبل 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز