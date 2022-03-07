انتهت في الدوري - الزمالك (2)-(1) الجونة.. نهاية المباراة

الزمالك يستضيف الجونة على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 22 نقطة بينما الجونة في المركز العاشر بـ 14 نقطة.

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نهاية المباراة

ق82 نزول محمد رزق بدلا من محمود بنشرقي

ق81 نزول رزاق سيسيه وعبد الشافي بدلا من أشرف روقا وأشرف بنشرقي

ق78 تسديدة قوية من محمود الشبراوي ولكن بجوار قائم أبو جبل

ق74 نزول خالد قمر

ق70 نزول سيف الجزيري بدلا من عمر السعيد

ق69 تسديدة قوية من زيزو ويتصدى إسلام طارق ويحولها إلى ركنية

ق55 تسديدة من كريم طارق أعلى مرمى أبو جبل

ق46 نزول كريم طارق بدلا من دانيال إيدي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق49 جوووول عمرو السعداوي من ركلة جزاء

ق47 ركلة جزاء للجونة

ق18 جووول زيزو يسدد الهدف الثاني من أعلى إسلام طارق

ق17 جووول إمام عاشور من تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء

ق16 زيزو يسدد من تمريرة بنشرقي ويتصدى إسلام طارق

ق14 تسديدة من بنشرقي تصطدم بمدافع الجونة وتتحول لركنية

ق11 عمر السعيد يستقبل عرضية زيزو بتسديدة مباشرة ولكن يتصدى إسلام طارق

ق8 إلغاء هدف أشرف بنشرقي بسبب التسلل

ق3 ركلتان ركنيتان للجونة وتشتيت من دفاع الزمالك

انطلاق المباراة