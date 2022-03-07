موسيماني يوجه رسالة إلى عمار حمدي وأحمد نبيل كوكا

تحدث بيتسو موسيماني مدرب الأهلي مع عمار حمدي وأحمد نبيل كوكا الذان يغيبان عن الفريق في الفترة الحالية.

وقال موسيماني في فيديو نشرته حسابات الأهلي الرسمية محدثا عمار حمدي: "السلام عليكم. كيف حالك؟ كن قويا. ستكون بخير".

وأضاف "هذا أمر حدث لهم جميعا. لا تقلق".

ويعاني عمار من إصابة بالرباط الصليبي تعرض لها خلال التدريبات قبل كأس العالم للأندية، وهي نفس سبب غياب أكرم توفيق عن الفريق، حيث أصيب مع منتخب مصر في مواجهة نيجيريا خلال كأس الأمم الإفريقية.

الأمر الذي علق عليه موسيماني قائلا: "أكرم أيضا يعاني من نفس إصابتك".

والتفت المدرب الجنوب إفريقي إلى أحمد نبيل كوكا الذي يغيب بسبب مضاعفات فيروس كورونا قائلا: "وأنت كيف حالك؟ نفتقدكما كثيرا".

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز غدا -الثلاثاء- في الدوري المصري، ثم يواجه صنداونز الجنوب إفريقي يوم السبت.