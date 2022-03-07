رسالة أولى من فيريرا عبر في الجول عقب وصوله لمصر

وجه جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد للزمالك رسالة مقتضبة عقب وصوله إلى مصر استعدادا لتولي تدريب الفارس الأبيض.

وقال فيريرا لـFilGoal.com: "أتمنى التوفيق مع الزمالك في مهمتي الجديدة".

وأتم المدرب البرتغالي "أتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع في الفترة المقبلة".

وأعلن الزمالك تعاقده مع فيريرا في ولاية ثانية بعقد يمتد لسنة ونصف خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وسيبدأ فيريرا مهمته مع الزمالك بداية من لقاء الوداد في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا.

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البروفيسور هنا ⚽️



لحظات وصول جوسفالدو فيريرا لتولي تدريب الزمالك 🏹🌟



تصوير: إبراهيم رمضان pic.twitter.com/MZpqfuymch — FilGoal (@FilGoal) March 7, 2022

وأعلن الزمالك تشكيل الجهاز الفني بالكامل للمدرب البرتغالي والذي ضم أسامة نبيه كمدرب عام، وجوزيه روي أجواش كمدرب مساعد.

هذا بالإضافة لأندريه فيليب كمدرب أحمال وبيدرو روبيرتو كمحلل أداء، وأيمن طاهر لحراس المرمى.