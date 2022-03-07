رسالة أولى من فيريرا عبر في الجول عقب وصوله لمصر

الإثنين، 07 مارس 2022 - 19:03

كتب : إبراهيم رمضان

وصول فيريرا إلى القاهرة لتولي مهمة تدريب الزمالك

وجه جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد للزمالك رسالة مقتضبة عقب وصوله إلى مصر استعدادا لتولي تدريب الفارس الأبيض.

وقال فيريرا لـFilGoal.com: "أتمنى التوفيق مع الزمالك في مهمتي الجديدة".

وأتم المدرب البرتغالي "أتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع في الفترة المقبلة".

أخبار متعلقة
في الجول يكشف كواليس حضور جهاز المنتخب لمران الأهلي.. جلسة مع هاني وأفشة فيريرا يصل القاهرة لتدريب الزمالك خالد جلال: مدرب المقاصة صنع فريقا قويا في حدود إمكانياته.. وكنت أخشى الخسارة بسبب الإهدار

وأعلن الزمالك تعاقده مع فيريرا في ولاية ثانية بعقد يمتد لسنة ونصف خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وسيبدأ فيريرا مهمته مع الزمالك بداية من لقاء الوداد في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الزمالك تشكيل الجهاز الفني بالكامل للمدرب البرتغالي والذي ضم أسامة نبيه كمدرب عام، وجوزيه روي أجواش كمدرب مساعد.

هذا بالإضافة لأندريه فيليب كمدرب أحمال وبيدرو روبيرتو كمحلل أداء، وأيمن طاهر لحراس المرمى.

فيريرا الزمالك
نرشح لكم
فاركو يتعادل مع الإسماعيلي ويؤجل انتصار الدراويش الأول في الدوري مباشر في الدوري - الزمالك (2)-(0) الجونة.. جوووول زيزو قائمة الأهلي - عودة أيمن وياسر لمواجهة بيراميدز تشكيل الدوري - راندرياناتيناينا يقود هجوم الجونة أمام الزمالك تشكيل الزمالك - 4 تبديلات.. الونش والسعيد أساسيان أمام الجونة والجزيري على الدكة موسيماني يوجه رسالة إلى عمار حمدي وأحمد نبيل كوكا فيريرا يصل القاهرة لتدريب الزمالك في الجول يكشف كواليس حضور جهاز المنتخب لمران الأهلي.. جلسة مع هاني وأفشة
أخر الأخبار
مواجهات ليفربول وسيتي وتشيلسي.. تعرف على مواعيد ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فاركو يتعادل مع الإسماعيلي ويؤجل انتصار الدراويش الأول في الدوري 55 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - الزمالك (2)-(0) الجونة.. جوووول زيزو ساعة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - عودة أيمن وياسر لمواجهة بيراميدز ساعة | الدوري المصري
تشكيل الدوري - راندرياناتيناينا يقود هجوم الجونة أمام الزمالك ساعة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - 4 تبديلات.. الونش والسعيد أساسيان أمام الجونة والجزيري على الدكة ساعة | الدوري المصري
موسيماني يوجه رسالة إلى عمار حمدي وأحمد نبيل كوكا ساعة | الدوري المصري
رسالة أولى من فيريرا عبر في الجول عقب وصوله لمصر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 مرتضى منصور يرد عبر في الجول على أنباء تجميد محمد أبو جبل 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز