فيريرا يصل القاهرة لتدريب الزمالك

الإثنين، 07 مارس 2022 - 18:49

كتب : إبراهيم رمضان

وصول فيريرا إلى القاهرة

وصل جوسفالدو فيريرا المدير الفني البرتغالي إلى القاهرة تمهيدا لتولي مسؤولية الزمالك.

وكان الزمالك قد أعلن تولي فيريرا قيادة الفريق لمدة موسم ونصف الموسم.

ووصل فيريرا رفقة معاونيه إلى القاهرة من أجل قيادة الفريق بداية من مواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

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ويلعب الزمالك في الثامنة من مساء اليوم الإثنين أمام الجونة ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري.

ومن المقرر أن يشاهد فيريرا مواجهة الزمالك أمام الجونة من مدرجات استاد القاهرة.

وكشف مرتضى منصور عن توقيع عقود مع الجهاز الفني لمدة موسم ونصف، على أن يتواجد فيريرا رفقة ثلاثة مساعدين برتغاليين.

ووجه مرتضى منصور الشكر إلى أحمد عبد المقصود المدرب المساعد السابق، مع عودته إلى العمل في قطاع الناشئين.

وسيكون التشكيل النهائي لجهاز الزمالك الفني الجديد كالتالي:

مدير فني: جوسفالدو فيريرا

مدرب عام: أسامة نبيه

مدرب مساعد: جوزيه روي أجواش

مدرب أحمال: أندريه فيليب

محلل أداء: بيدرو روبيرتو

مدرب حراس المرمى: أيمن طاهر

وسيقود فيريرا الفريق لأول مرة أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

صاحب الـ75 عاما سيتولى المهمة خلفا لـ باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي السابق، والذي انفصل عن الزمالك بالتراضي وتولى تدريب نادي الاتفاق السعودي.

جوسفالدو فيريرا تولي تدريب الزمالك خلال موسم 2014/2015 وجزء من الموسم التالي. فترة فاز فيها بلقب الدوري المصري لأول مرة بعد غياب 10 سنوات، بجانب الفوز بكأس مصر، والوصول إلى نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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