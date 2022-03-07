سان جيرمان يعلن تشخيص إصابة مبابي.. وموقفه من لقاء ريال مدريد
الإثنين، 07 مارس 2022 - 18:49
كتب : FilGoal
أعلن باريس سان جيرمان تشخيص إصابة لاعبه كيليان مبابي عقب الإصابة التي تعرض لها في مران اليوم الإثنين.
كيليان مبابي
النادي : باريس سان جيرمان
وأشار بيان النادي الفرنسي إلى أن مبابي تعرض لكدمة في القدم وخضع للعلاج مباشرة.
وأوضح سان جيرمان أن حالة مبابي مطمئنة وأنه سيخضع لفحص طبي جديد عقب 24 ساعة.
فيما أشار بيان النادي الفرنسي إلى أن سيرجيو راموس سيتدرب بشكل فردي لنهاية الأسبوع والأمر ذاته ينطبق على أندير هيريرا.
وبالتالي تأكد غياب راموس وهيريرا عن مواجهة ريال مدريد فيما يُعلن موقف مبابي غدا.
ويحل سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل ضيفا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو لملاقاته في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في ملعب حديقة الأمراء.
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