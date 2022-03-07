في الجول يكشف كواليس حضور جهاز المنتخب لمران الأهلي.. جلسة مع هاني وأفشة

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر على حضور مران الأهلي الأخير قبل مواجهة بيراميدز في الدوري.

وحضر ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر مران الأهلي، رفقة الثنائي الأجنبي الجهاز الفني لمتابعة لاعبي الفريق الأحمر.

بالإضافة إلى محمد أبو العلا طبيب المنتخب أيضا.

واستقبل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي وباقي أعضاء جهازه، ضياء السيد وثنائي جهاز المنتخب قبل انطلاق مران الفريق الأحمر.

وعلم FilGoal.com أن أبو العلا عقد جلسة مع أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي، للوقوف على حالة اللاعبين المصابين في الفترة الماضية، وعلى رأسهم أيمن أشرف وياسر إبراهيم.

وحرص ضياء السيد على عقد جلسات منفردة مع بعض لاعبي الأهلي.

وعقد ضياء السيد جلسة منفردة استمرت لعدة دقائق مع الثنائي محمد هاني ومحمد مجدي "أفشة".

يأتي ذلك في ضوء أن كلا اللاعبين مرشح للانضمام للمنتخب خلال مباراتي السنغال.

وكان كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وجه الجهاز المعاون له لحضور مباريات الدوري المصري وتدريبات الفرق التي تشارك في بطولات إفريقيا للأندية، لمتابعة حالة جميع اللاعبين قبل مواجهة السنغال.

ويلعب منتخب مصر ضد السنغال في التصفيات الإفريقية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة يوم 25 مارس الجاري، والإياب في داكار يوم 29 من الشهر ذاته.