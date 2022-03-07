في الجول يكشف كواليس حضور جهاز المنتخب لمران الأهلي.. جلسة مع هاني وأفشة

الإثنين، 07 مارس 2022 - 18:25

كتب : أحمد الخولي

كارلوس كيروش - وائل جمعة - ضياء السيد - منتخب مصر

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر على حضور مران الأهلي الأخير قبل مواجهة بيراميدز في الدوري.

وحضر ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر مران الأهلي، رفقة الثنائي الأجنبي الجهاز الفني لمتابعة لاعبي الفريق الأحمر.

بالإضافة إلى محمد أبو العلا طبيب المنتخب أيضا.

أخبار متعلقة
الأهلي يعلن جاهزية أيمن أشرف وياسر إبراهيم.. وفحص طبي لـ طاهر محمد الأهلي: راحة إضافية لـ بدر بانون لمدة شهر ونصف في الجول يكشف – مدة غياب بدر بانون عن الأهلي

واستقبل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي وباقي أعضاء جهازه، ضياء السيد وثنائي جهاز المنتخب قبل انطلاق مران الفريق الأحمر.

وعلم FilGoal.com أن أبو العلا عقد جلسة مع أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي، للوقوف على حالة اللاعبين المصابين في الفترة الماضية، وعلى رأسهم أيمن أشرف وياسر إبراهيم.

وحرص ضياء السيد على عقد جلسات منفردة مع بعض لاعبي الأهلي.

وعقد ضياء السيد جلسة منفردة استمرت لعدة دقائق مع الثنائي محمد هاني ومحمد مجدي "أفشة".

يأتي ذلك في ضوء أن كلا اللاعبين مرشح للانضمام للمنتخب خلال مباراتي السنغال.

وكان كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وجه الجهاز المعاون له لحضور مباريات الدوري المصري وتدريبات الفرق التي تشارك في بطولات إفريقيا للأندية، لمتابعة حالة جميع اللاعبين قبل مواجهة السنغال.

ويلعب منتخب مصر ضد السنغال في التصفيات الإفريقية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة يوم 25 مارس الجاري، والإياب في داكار يوم 29 من الشهر ذاته.

الأهلي أفشة منتخب مصر السنغال ضياء السيد
نرشح لكم
خالد جلال: مدرب المقاصة صنع فريقا قويا في حدود إمكانياته.. وكنت أخشى الخسارة بسبب الإهدار الأهلي يعلن جاهزية أيمن أشرف وياسر إبراهيم.. وفحص طبي لـ طاهر محمد الأهلي: راحة إضافية لـ بدر بانون لمدة شهر ونصف مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0)-(0) فاركو.. الشوط الثاني خلفية مزدوجة من ناصر منسي تقتنص الفوز الثاني على التوالي للبنك الأهلي تشكيل في الدوري – الحلواني أساسي لـ الإسماعيلي.. وثلاثي هجومي قوي لـ فاركو رئيس المصري يوجه رسالة قوية لـ أحمد الشيخ.. وموعد جاهزية استاد بورسعيد رئيس الإسماعيلي: هذه أسباب رحيل ثلاثي الفريق.. وهل يفهم لابورتا في كرة القدم؟
أخر الأخبار
في الجول يكشف كواليس حضور جهاز المنتخب لمران الأهلي.. جلسة مع هاني وأفشة 13 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - الفوز الخامس على التوالي.. الأهلي يهزم بتروجت في المرحلة النهائية من الدوري 22 دقيقة | رياضات أخرى
خالد جلال: مدرب المقاصة صنع فريقا قويا في حدود إمكانياته.. وكنت أخشى الخسارة بسبب الإهدار 28 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يعلن جاهزية أيمن أشرف وياسر إبراهيم.. وفحص طبي لـ طاهر محمد 32 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي: راحة إضافية لـ بدر بانون لمدة شهر ونصف 36 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر ليلة الأبطال – ناجلزمان: لم نعوض غياب "المتحدث" ألابا.. وعلينا استغلال نقطة ضعف سالزبورج 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قائمة الكاميرون لمواجهة الجزائر - أبو بكر وإيكامبي في قيادة الهجوم 46 دقيقة | تصفيات كأس العالم
هل يشارك في تصفيات المونديال؟ الزلزولي يرتدي قميص منتخب المغرب ويُعلق: قريبا ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 مرتضى منصور يرد عبر في الجول على أنباء تجميد محمد أبو جبل 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز