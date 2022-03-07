كرة طائرة - الفوز الخامس على التوالي.. الأهلي يهزم بتروجت في المرحلة النهائية من الدوري

واصل رجال الأهلي انتصاراتهم المتتالية في المرحلة النهائية من الدوري الممتاز بعد الفوز على بتروجت.

وتغلب الأهلي على بتروجت بثلاثة أشواط دون مقابل ضمن مباريات الجولة الخامسة والتي أقيمت على صالة برج العرب.

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة منفردا بالصدارة بخمس انتصارات متتالية وقبل جولتين من ختام المرحلة النهائية.

وتقام المرحلة النهائية بين ثمانية فرق وهم الأهلي والزمالك والجيش وسموحة وهيليوبوليس والاتحاد والطيران وبتروجت.

وتم جمع الثمانية فرق في مجموعة واحدة وتقام من دور واحد لترتيب الفرق قبل مرحلة خروج المغلوب.

وفاز الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-21 قبل أن يحسم الشوط الثاني بسهولة بنتيجة 25-10.

وحسم الأهلي المباراة بعد الفوز بالشوط الثالث بنتيجة 25-16 ليرفع رصيده إلى 15 نقطة.

وبعد انتهاء السبع جولات تقام المرحلة الإقصائية بخروج المغلوب إذ تكون المواجهة كالآتي:

المركز الأول × المركز الثامن

المركز الثاني × المركز السابع

المركز الثالث × المركز السادس

المركز الرابع × المركز الخامس

وتكون منافسات ربع النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل إلى نصف النهائي.

أما منافسات الدورين نصف النهائي والنهائي فبنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يفوز.