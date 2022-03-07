خالد جلال: مدرب المقاصة صنع فريقا قويا في حدود إمكانياته.. وكنت أخشى الخسارة بسبب الإهدار

أبدى خالد جلال مدرب البنك الأهلي سعادته بالفوز على مصر للمقاصة بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر للدوري المصري الممتاز.

وقال جلال في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "اليوم كانت مباراة صعبة جدا مع خصم عنيد. تامر مصطفى صنع فريقا رائعا في حدود الإمكانيات المتاحة".

وأضاف "إنهم يقاتلون بكل قوة في الملعب وكل منهم يعرض نفسه جيدا".

وأوضح "فريق المقاصة يملك اسما كبيرا، قبل المباراة حذرت اللاعبين من ذلك".

وتابع المدرب "فزنا بمباراة صعبة للغاية ضد الجونة بعد 3 خسارات بينهم خسارتين لم نستحقهما ولكن هذه هي كرة القدم".

وواصل "النقاط الست التي أخذناها من مباراتي الجونة والمقاصة ينقلونا إلى منطقة أخرى".

وعن سير المباراة قال خالد جلال: "قلت للاعبين إن المباراة يجب أن تنتهي في الشوط الأول. أهدرنا فرصة سهلة لناصر منسي في بداية المباراة ثم فرصة أخرى من محمد هلال ثم كرة في العارضة".

واختتم "حين يستمر الإهدار أشعر بالقلق. قلت لهم إننا من الممكن أن نخسر بضربة ثابتة".

وفاز الفريق بهدف ناصر منسي في الدقيقة 62، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس.