الأهلي يعلن جاهزية أيمن أشرف وياسر إبراهيم.. وفحص طبي لـ طاهر محمد

أعلن أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي جاهزية ثنائي الدفاع أيمن أشرف وياسر إبراهيم بعد تعافيهما من الإصابة.

وغاب ثنائي الدفاع عن المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة قبل أن يشارك الثنائي في المران الجماعي اليوم الإثنين بعد خضوعه لفحص طبي.

وكان أيمن أشرف قد اشتكى من آلام في الركبة فيما تعرض ياسر إبراهيم لإجهاد في العضلة الخلفية.

أما طاهر محمد طاهر فيخضع لفحص طبي لتحديد حالته بعد شكواه من التواء في الكاحل بعد انتهاء مباراة المريخ.

ويتم تقييم حالة طاهر بشكل نهائي خلال ساعات لحسم مصير مشاركته في مواجهتي بيراميدز وصنداونز.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز المؤجلة من الجولة الثامنة في مسابقة الدوري والمقرر لها مساء غدا الثلاثاء.

وبات ثنائي دفاع الأهلي أيمن أشرف وياسر إبراهيم جاهزا لمواجهتي بيراميدز وصنداونز على التوالي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 25 نقطة ولديه مباراة مؤجلة، ويأتي خلف بيراميدز الذي يحتل الصدارة بـ 26 نقطة من عشر مباريات.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صنداونز في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط بينما يتصدر صنداونز بـ 7 نقاط.