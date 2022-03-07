مؤتمر ليلة الأبطال – ناجلزمان: لم نعوض غياب "المتحدث" ألابا.. وعلينا استغلال نقطة ضعف سالزبورج

اعترف جوليان ناجلزمان المدير الفني لبايرن ميونيخ أن فريقه لم يستطع تعويض غياب ديفيد ألابا وقدرته على التحدث أثناء المباريات في الملعب وفي غرفة خلع الملابس.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الإثنين للحديث عن مواجهة سالزبورج النمساوي غدا الثلاثاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث المدرب الألماني قائلا: "التواصل شيء هام جدا، لقد فقدنا ديفيد ألابا الذي اعتاد على التحدث في الملعب وفي غرفة خلع الملابس".

وواصل "الآن لدينا لاعبين اعتادوا على وجود آخرين يتحدثون، الآن يجب أن ننضج ولكن هناك بعض اللاعبين لم يولدوا ليكونوا أبواق".

وعن مانويل نوير قال: "يستطيع اللعب غدا إن لم تظهر ركبته أي رد فعل غير جيد، نحن سعداء بعودته فهو عنصر هام لنا".

أما عن روبرت ليفاندوفسكي فقال: "عندما تمتلك ليفاندوفسكي في فريقك فمن الجيد أن تعطيه الكرة، كان أمامه بعض المساحات في اللقاء الأول ولكننا لم نمرر له الكثير من الكرات، ومؤخرا واجهنا فرق تدافع جيدا لذا الأمر ليس سهلا دائما".

وبسؤاله عن المباراة قال: "هذه مباراة خاصة ولدينا طموحات كبيرة، أتمنى أن نلعب مباراة جيدة وأنا واثق من أن كل لاعب يدرك أهمية اللقاء".

وواصل ناجلزمان "هناك أشياء تعلمناها من اللقاء الأول، سالزبورج يدافع بضغط عال وعانوا من بعض الإصابات بفيروس كورونا وشعروا بالإرهاق في نهاية مباراتنا السابقة معهم، لذا مهمتنا استغلال الأمر ونحافظ على إيقاعنا".

وأتم ناجلزمان حديثه "سالزبورج لو تواجد في الدوري الألماني سيقدم أداء مميزا، لا أستطيع القول إن كانوا سينافسون على اللقب أم لا، ولكنهم يمتلكون العديد من اللاعبين الشباب الموهوبين".

يذكر أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.