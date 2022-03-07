قائمة الكاميرون لمواجهة الجزائر - أبو بكر وإيكامبي في قيادة الهجوم

الإثنين، 07 مارس 2022 - 17:52

كتب : محمد عبد العظيم

أندري أونانا - الكاميرون ومصر - كأس أمم إفريقيا 2021

أعلن منتخب الكاميرون بقيادة ريجوبير سونج عن قائمة الفريق لخوض المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2022 ضد الجزائر.

وتولى سونج المهمة خلفا للبرتغالي توني كونسيساو بعد احتلال المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا التي استضافتها الكاميرون.

وخسر منتخب الأسود نصف النهائي أمام مصر بركلات الترجيح، ليهزم بوركينا فاسو بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث.

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وتم الإعلان مبكرا عن الأسماء نظرا لكون أمس هو الموعد النهائي للإبلاغ بأسماء المحترفين الذين سيتم استدعاؤهم من الخارج.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى:

سيمون أوموسولا (فيتا كلوب الكونغولي)

ديفيز إيباسي (أوفي كريت اليوناني)

فابريس أوندوا (إف كي أودا اللاتفي)

أندريا أونانا (أياكس الهولندي)

خط الدفاع:

كولينز فاي (الطائي السعودي)

أوليفييه مبايزو (فيلادلفيا يونيو الأمريكي)

مايكل نجادو (جينت البلجيكي)

جان شارل كاستيليتو (نانت الفرنسي)

بيتولو أمبرواز أويونجو (مونبلييه الفرنسي)

أونجين جيروم (سالزبورج النمساوي)

تولو نوهو (سياتل ساوندرز الأمريكي)

هارولد موكودي (سانت إيتيان الفرنسي)

إنزو إيبوس (أنجيه الفرنسي)

بوي ساشا (جالاتا سراي التركي)

جان جلود بيلونج (كليرمون فوت الفرنسي)

دوبليكس تشامبا (سونديريسكه الدنماركي)

خط الوسط:

جان جونيور أونانا (بوردو الفرنسي)

مالونج كوندي (أوليمبياكوس اليوناني)

صامويل أوم جويه (مالين الفرنسي)

مارتن هونجلا (هيلاس فيرونا الإيطالي)

ليا سليكي جيمس (ميدلسبره الإنجليزي)

إيفان نيو (سانت إتيان الفرنسي)

أوليفييه نتشام (سوانزي سيتي الويلزي)

جاندو فوكس (بيتربره الإنجليزي)

أرنو دجوم (ليماسول القبرصي)

جايل أوندوا (هانوفر الألماني)

خط الهجوم:

إجناتيوس جاناجو (لينس الفرنسي)

كريستيان باسوجوج (شينهوا الصيني)

إريك ماكسيم تشوبو موتينج (بايرن ميونيخ الألماني)

ستيفان باهوكين (أنجيه الفرنسي)

كارل توكو إيكامبي (ليون الفرنسي)

مومي نجامالو (يانج بويز السويسري)

فينسنت أبو بكر (النصر السعودي)

كلينتون نجي (دينامو موسكو الروسي)

ماري جون (الشباب السعودي)

كيفن سوني (أستيراس تريبوليس اليوناني)

لياندري تاوامبا (التعاون السعودي)

الكاميرون الجزائر تصفيات كأس العالم
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