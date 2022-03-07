خلفية مزدوجة من ناصر منسي تقتنص الفوز الثاني على التوالي للبنك الأهلي

حقق البنك الاهلي الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب بيتروسبورت في الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

الفوز رفع رصيد البنك الأهلي للنقطة الـ 17 في المركز الخامس وبفارق 5 نقاط عن سموحة صاحب المركز الرابع، بينما توقف رصيد مصر للمقاصة عند التقطة التاسعة في المركز الـ 15.

التشكيل

بدأ البنك الأهلي بناص منسي ومحمد هلال في خط الهجوم، بينما لعب مصر للمقاصة بخماسي في الدفاع.

🔴 تشكيل الدوري - منسي وهلال يقودان هجوم البنك الاهلي.. وثنائي في هجوم مصر للمقاصة pic.twitter.com/OQYUgd5uiS — FilGoal (@FilGoal) March 7, 2022

أحداث المباراة

كاد البنك الاهلي أن يتقدم سريعا في الدقيقة الخامسة عن طريق ناصر منسي الذي استلم كرة سهلة داخل منطقة الجزاء بأريحية وسدد ليتألق محمد مجدي في التصدي وإخراج الكرة إلى ركنية.

ومرة أخرى كاد البنك الاهلي أن يتقدم في الدقيقة الـ 13 بتدسدية من المدافع أمير مدحت الذي تقدم لمنطقة جزاء مصر للمقاصة ولكن تسديدته ارتدت من العارضة.

وفي الدقيقة الـ 26 أجرى البنك الأهلي تبديلا اضطراريا بخروج أسامة إبراهيم الذي تعرض للإصابة ليدخل محمد ميدو بديلا له.

وبعد دقيقة واحدة كاد أحمد صبيحة أن يتدم للبنك الأهلي بنيران صديقى في مرمى فريقه برأسية تألق أمامهما محمد مجدي من جديد.

وفي الشوط الثاني تقدم البنك الأهلي أخيرا بهدف رائع عن طريق ناصر منسي بخلفية مزدوجة لم يتمكن محمد مجدي من التصدي لها ليسجل الهدف الأول في الدقيقة الـ 61.

وفي باقي أحداث المباراة تمكن البنك الاهلي من المحاقظة على نظافة شباكه وعدم تلقي فرص على المرمى على الرغم من سيطة مصر للمقاصة على مجريات المباراة