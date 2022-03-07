تقرير: شكوك في لحاق مبابي بمواجهة ريال مدريد

الإثنين، 07 مارس 2022 - 16:52

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - كلوب بروج

جرس إنذار يدق في باريس سان جيرمان. هكذا نقلت صحيفة "آس" الإسبانية الخبر الأسوأ للفريق الفرنسي قبل مواجهة ريال مدريد في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن المهاجم سيخضع لفحوصات لتحديد مدى خطورة إصابته التي تعرض لها في التدريبات، وبناء على ذلك سيتحدد موقفه من المشاركة في المباراة.

واستغل مبابي إيقافه يوم السبت ضد نيس بسبب تراكم الإنذارات لينال قسطا من الراحة، ثم تدرب بشكل طبيعي يوم الأحد، وأيضا صباح اليوم -الإثنين- قبل خروج هذه الأنباء.

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ووفقا للتقارير فإن مبابي قد تعرض لضربة قوية خلال ارتطام بزميل في التدريبات، وهو ما يزيد الطين بلة بعد خسارة باريس الأخيرة من نيس، والتي رصد من خلالها افتقار الفريق لعنصر الحسم.

وسيجري اللاعب المزيد من الفحوصات في توقيت لاحق اليوم لتحديد إمكانية ظهوره في موقعة الأربعاء.

يذكر أن باريس سان جيرمان فاز ذهابا بهدف نظيف سجله مبابي، المرتبط بالانتقال إلى مدريد بنهاية عقده في يونيو المقبل.

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